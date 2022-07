Lettura rivelatrice Nel caso di La moglie del mago il surrealismo è molto più che una venatura. Le edizioni Oblomov , che nei mesi scorsi hanno pubblicato i titoli più recenti della coppia, Little Tulip (2014) e New York cannibals (2020), hanno appena rimandato in libreria questa graphic novel pubblicata la prima volta nel 1986, quando vinse il premio come miglior libro a fumetti al festival di Angoulême e diventò un libro di culto. Ma per i lettori e le lettrici italiane di oggi, La moglie del mago può essere una lettura rivelatrice.

Per un grande scrittore come Charyn, poi, che ha pubblicato anche tante graphic novel con maestri del fumetto come José Muñoz e Jacques De Loustal (Oblomov edizioni), le donne, e le violenze che subiscono, sono un tema ricorrente, quasi un’ossessione.

Una coppia insolita. Magica però. È quella formata dal disegnatore francese François Boucq e dallo scrittore Jerome Charyn , statunitense impregnato di cultura francese. Entrambi hanno all’attivo un numero impressionante di libri ed entrambi sono stati premiati per i loro lavori. Tra i due è nata un’osmosi unica. Insieme raccontano i marginali, la propensione allo sfruttamento che sorge con facilità in chi detiene il potere(a prescindere dal genere, ma principalmente nelle figure maschili), l’ambivalenza umana, le donne.

Dal verde intenso e avvolgente – quasi una giungla – di una primavera del 1956 a Saratoga, nello stato di New York, con cui si apre la narrazione, fino all’inverno del 1973 nella medesima località, quando la vicenda si chiude dopo molte peregrinazioni ai quattro angoli del globo, quello narrato è un labirinto, mentale prima ancora che fisico, una prigione della psiche che tiene intrappolati degli esseri disadattati, che siano carnefici o vittime. Come in tutti gli altri romanzi a fumetti della coppia.

Angolazioni dal basso che amplificano prospettive e profondità di campo, insistenza sulle architetture che si mutano in scenografia, come pure su scale e scalinate, talvolta gigantesche, una natura di un verde pittorico che sconfina nello psichedelico. Se La moglie del mago immaga – per usare una parola arcaica che rende bene l’idea di fascinazione – è perché restituisce in pieno la magia dello sguardo dell’infanzia allo stato puro, uno sguardo che distorce e amplifica gli spazi a dismisura e che dona anima e vita a quel che è inanimato. Il bambino, o la bambina, è il mago, o la maga, del genere umano. I bambini sono i (ri)creatori del mondo, i primi generatori di straordinarie magie, di un mondo di illusioni incantate da cui è doloroso uscire.

Grande recita della (auto)manipolazione, dell’(auto)illusione, La moglie del mago è una graphic novel che affonda le sue radici nel Little Nemo in Slumberland di Winsor McCay. Paradigma dell’onirismo di matrice surrealista del fumetto del novecento, il piccolo Nemo viaggia nell’inquietante mondo dei sogni di notte in notte, fatto salvo svegliarsi con un capitombolo a ogni fine tavola per riprendere il viaggio-sogno alla tavola seguente. Va avanti così ogni settimana, dal 1905 al 1927, sui giganteschi supplementi domenicali a colori dedicati ai fumetti dei grandi quotidiani statunitensi (solo più tardi arriverà anche la striscia quotidiana in bianco e nero), grazie ai quali le grandi testate quintuplicavano le vendite nei fine settimana. Grande mago, grande illusionista McCay. Ha modellato l’immaginario americano di quell’epoca come forse nessun altro.

Fu un mago dalle innumerevoli facce: pioniere dell’animazione con il cortometraggio Gertie il dinosauro; sapiente e raffinato vignettista politico; autore di innumerevoli serie a fumetti ; inventore del grandangolo prima del cinema, vera rivoluzione concettuale, anzi psichica, che precede quella tecnica; elaboratore di visioni surrealiste prima del tempo – il letto che cammina – così come di prospettive sottosopra alla M.C. Escher quando Escher era un bambino dell’età di Nemo o poco più; star dei teatri come l’illusionista Houdini: il pubblico faceva la coda per assistere alla magia del disegno “mentre si sta facendo”, come ha scritto qualcuno.

McCay era un artista al limite dell’autodidatta che da bambino passava ore nei dime-museum, i musei popolari pensati per la classe operaia per i quali avrebbe poi lavorato, e soprattutto nei circhi, insieme ai clown e ai cosiddetti freaks (i fenomeni da baraccone protagonisti dell’omonimo di film di Ted Browning). Fece accompagnare il piccolo Nemo nelle sue deambulazioni sonnambule da un indigeno nero e da un clown in un rapporto assolutamente paritario. Erano loro ad avere una personalità, a differenza dell’anemico e anonimo Piccolo Nessuno con cui tutti potevano identificarsi.