Cedere a un’ideologia restauratrice, rifugiarsi nelle sicurezze del passato rinunciando a vivere il cambiamento, accettare la condizione umana per come si presenta, avere paura della libertà e delle sfide che essa pone. Sono questi i grandi rischi per la chiesa nella epoca attuale, anche se seguire il Vangelo significa proprio abbandonare le “false sicurezze” di regole uniformanti e lasciarsi mettere in discussione dalla realtà della vita. In quanto al prossimo conclave, per ora non s’ha da fare, nonostante le speranze di qualche cardinale e le speculazioni sui problemi di salute del papa.

È lungo questo crinale di questioni che Francesco nelle ultime settimane è ripetutamente intervenuto per rimettere al centro del pontificato molti dei temi che gli sono più cari e per rispondere con una certa fermezza a quanti, all’interno della stessa chiesa, provano a ostacolarne il cammino. D’altro canto, l’intervento chirurgico che ha subìto nel luglio scorso, durante il quale gli sono stati asportati trenta centimetri di intestino, aveva fatto scattare il classico “allarme salute” per il vescovo di Roma che, tradizionalmente, si trascina dietro fibrillazioni più o meno interessate circa la prospettiva di un imminente conclave, magari dovute in questo caso alle possibili dimissioni di Bergoglio per ragioni di salute e di età (il papa ha 84 anni), visto il precedente ingombrante di Ratzinger.

Francesco ha risposto con un viaggio nel cuore dell’Europa orientale (Budapest e Slovacchia dal 12 al 15 settembre), dove ha tenuto una serie di importanti discorsi, e poi con una serie di interviste nel corso delle quali si è espresso in modo esplicito, a volte con toni polemici a volte in termini più didascalici, su diverse questioni. Proprio il linguaggio poco formale, spesso colloquiale, usato da Bergoglio per affrontare anche tematiche complesse è spesso oggetto di critiche da parte di quanti vorrebbero un capo della chiesa cattolica più ieratico, distaccato (forse anche più curiale e ortodosso) e preciso nell’esprimersi in pubblico. Secondo il direttore dell’Osservatore romano Andrea Monda, scrittore, giornalista, con un passato da insegnante di religione nei licei romani, le cose però non stanno così.

Il papa, spiega Monda a Internazionale, cerca di “togliere quanto c’è di superfluo per far arrivare il messaggio a tutti in modo comprensibile, con grande impatto. Non è che sia impreciso, anzi, ma il suo obiettivo è, come dice spesso, quello di avviare processi. Di questi processi a volte potrebbe anche non conoscere l’esito finale e forse in questo senso può apparire impreciso ma non lo è per niente. Colpendo invece la nostra immaginazione e la nostra coscienza vuole trasmetterci una scossa, una inquietudine. È un linguaggio che si richiama molto al Vangelo, a esempi tratti dalla vita concreta nei quali tutti possono identificarsi”. E di questo metodo fa parte senza dubbio il rapporto instaurato dal papa con i mezzi di comunicazione.