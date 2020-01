Sull’astronave con 070 Shake

070 Shake, Rocketship

Danielle Balbuena, in arte 070 Shake, è cresciuta a North Bergen, una cittadina del New Jersey a un quarto d’ora di traghetto da Manhattan. Sua madre, portoricana, faceva la vigilante in una scuola elementare. Parlando del quartiere dov’è cresciuta, l’ha definito un posto dove c’era solo “un gruppo di ragazzi strafatti”. Come ha raccontato a Pitchfork, quando disse a sua mamma che era gay la donna la non prese bene. Le rispose: “Preferirei vederti in carcere”. Danielle soffriva di Adhd (disturbo da deficit di attenzione) e a scuola non andava bene. Per questo si rifugiò nella poesia prima e nella musica poi, quando cominciò a improvvisare sulle basi di Drake e altri rapper.

Oggi 070 Shake ha solo 22 anni, è considerata una delle rapper più promettenti degli Stati Uniti e sua mamma la accetta per quello che è. Il suo disco d’esordio, Modus vivendi, è stato accompagnato da una certa attesa dopo che l’anno scorso aveva collaborato con Kanye West (da tempo un suo estimatore) e Kid Cudi nel brano Ghost town, contenuto nell’album Ye, lasciando il segno nonostante nei pochi minuti che West le aveva concesso all’interno del pezzo.

Ascoltando Modus vivendi le influenze di West e Kid Cudi si sentono molto, soprattutto nell’uso dei sintetizzatori. Ma la rapper al tempo stesso dimostra di avere una grande personalità. La sua musica si nutre di spazi ampi e ha un suono quasi cosmico. I temi dei brani, nonostante l’aura di afroturismo che li circonda, sono in realtà molto semplici e legati al quotidiano. 070 Shake parla in modo abbastanza crudo di sbronze (Under the moon), tradimenti (The pines) e droga (Microdosing).

Alcuni brani di questo album sono davvero notevoli, come Rocketship, splendido pezzo nel quale la voce di 070 Shake è satura di effetti vocali (gli stessi che usa Bon Iver), ma anche Divorce, dove ai sintetizzatori e al piano si affiancano percussioni quasi tribali, o la conclusiva Flight319, che nella parte iniziale fa quasi venire in mente i suoni ambient di Brian Eno. Modus vivendi è un esordio con i fiocchi, che ci apre gli occhi su un vero talento della musica americana.

Attenzione, se volete vedere dal vivo 070 Shake a breve avrete un’occasione: il 31 gennaio la rapper si esibirà al Goa di Roma. Sarà l’unica tappa italiana del suo tour europeo.