Busta Rhymes, Look over your shoulder (feat. Kendrick Lamar)

Ci voleva un pezzo di storia dell’hip hop come Busta Rhymes per tirare fuori dall’ombra Kendrick Lamar. Nel nuovo disco di Busta Rhymes, l’apocalittico e molto atteso Extinction level event 2. The wrath of God, c’è questa questa chicca intitolata Look over your shoulder, che riporta sulle scene il musicista di Compton, silenzioso ormai da parecchio tempo, perfino riguardo a questioni sulle quali tutti si aspettavano una sua presa di posizione.

E invece eccolo qui, a sorpresa. Look over your shoulder sembra uscita direttamente dalla fine degli anni novanta. È costruita su un campionamento della voce di Michael Jackson (il brano è I’ll be there dei Jackson 5) e circolava già da tempo online. Pare che sia stata registrato anni fa, ma è rimasta negli archivi per questioni di diritti d’autore. Look over your shoulder è una lettera d’amore al rap, nella quale entrambi gli artisti ricordano le proprie origini e sfoderano il meglio del loro flow. Busta Rhymes è come al solito pirotenico, ma è Lamar a dare ancora una volta una lezione di espressività e intensità. “I wrote my first bars in the car with Stacy” è un grande attacco, per usare un gergo giornalistico.

Il resto di Extinction level event 2. The wrath of God, primo album di Busta Rhymes dal 2012, invece è da dimenticare, a parte un paio di brani, come You will never find another me, che funziona soprattutto per la solita bravura di Mary J. Blige. E il nuovo disco di Kendrick Lamar? Pare fosse quasi pronto a uscire, appena prima della pandemia, ma è stato rinviato. E il concerto di Roma? Su quello ormai ho perso le speranze.