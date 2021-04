Godspeed You! Black Emperor, GOVERNMENT CAME (9980.0kHz 3617.1kHz 4521.0 kHz)

I canadesi Godspeed You! Black Emperor non cantano mai nei loro pezzi, anche se delle voci si sentono sempre, lontane, rarefatte, distorte. Ma non hanno bisogno di cantare per diffondere dei messaggi chiari. Il loro nuovo disco, G_d’s pee AT STATE’S END!, è stato accompagnato da un comunicato stampa che includeva una serie di richieste precise: “svuotate le prigioni”, “togliete il potere alla polizia e datelo al quartiere che terrorizzano”, “fermate le guerre e l’imperialismo” e “tassate i ricchi fino a impoverirli”.

In un anno come questo (o come questi due, ormai è il caso di ammetterlo), che sembra uscito dalla fantasia di uno scrittore distopico, non era difficile prevedere che la band canadese, da sempre impegnata politicamente, si sarebbe fatta sentire in qualche modo per ribadire i concetti già espressi. G_d’s pee AT STATE’S END! inoltre è stato presentato in anteprima con un evento in streaming gratuito, un concerto ripreso in analogico al Cinema Imperial di Montréal. Un cinema vuoto, a proposito di messaggi. Come se non bastasse, il gruppo ha chiesto ai fan di comprare il disco in negozi indipendenti, molti dei quali hanno ricevuto delle copie promozionali.

Ok, ma al netto delle questioni politiche com’è G_d’s pee AT STATE’S END!? Registrato nello studio della band a Montréal in piena pandemia e prodotto da Jace Lacek dei Besnard Lakes, segue il bellissimo Luciferian towers ed è formato da due suite (a loro volta separate in brani più brevi) e da due pezzi di circa sei minuti l’uno. Il momento migliore è GOVERNMENT CAME (9980.0kHz 3617.1kHz 4521.0 kHz), l’inizio della seconda suite, tra chitarre elettriche, cori crepuscolari e un finale trainato da un violino che fa pensare ai Dirty Three di Warren Ellis. L’iniziale Military alphabet invece si apre con voci metalliche, il rumore di un elicottero e una chitarra che sembra lo Star sprangled banner di Hendrix a Woodstock, mentre Fire at static valley è la cosa più post-rock mai fatta dalla band (un genere al quale non amano particolarmente essere associati). È un lavoro solido, sicuramente non il migliore della loro carriera ma comunque apprezzabile. Pochi gruppi sono più adatti dei Godspeed You! Black Emperor a fare la colonna sonora di una pandemia.