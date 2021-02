The Weather Station, Atlantic

Ignorance, il nuovo disco dei canadesi Weather Station, comincia con dei colpi secchi sui piatti della batteria, che pian piano crescono d’intensità. Poi si aggiunge il rullante, entra il piano, la voce e infine dei fiati quasi jazz. Il brano iniziale dell’album, Robber, monta così, come una marea, e suona come un avvertimento. Descrive il capitalismo selvaggio come un rapinatore, che ruba “con il permesso delle leggi e con il permesso delle banche”. Dalla prima volta che la ascolti, Robber sembra già un classico. Nella voce di Tamara Lindeman, la leader della band, affiorano echi di Stevie Nicks. Nel suo poetico minimalismo s’intravede uno studio attento di Leonard Cohen. Il modo di piegare il sassofono jazz al servizio della musica leggera fa venire in mente Blackstar di David Bowie (un po’ come il capolavoro finale del Duca Bianco, Ignorance è stato registrato in presa diretta, dando spazio all’improvvisazione dei musicisti). Intendiamoci, Lindeman non è all’altezza di questi mostri sacri, ma dimostra di averli assimilati molto bene.

Finito il crescendo di Robber, il disco tira dritto come un treno, sferrando un altro cazzotto: ecco Atlantic, guidata anch’essa da una batteria incalzante. Il pezzo parla di oceani insanguinati e piante morenti. Lindeman nella sua città, Toronto, è un’attivista per il clima e riversa nella canzone i suoi timori ecologisti. Forse c’entra il fatto che è nata e cresciuta in una zona rurale dell’Ontario. E ancora, I tried to tell you è una dolente canzone d’amore quasi alla Suzanne Vega, mentre in Parking lot Lindeman tira fuori un bellissimo falsetto.

Nel quinto brano, Loss, la cantante scrive altri versi notevoli (”At some point you’d have to live as if the truth was true”). Fino a questo punto, il disco ha una sequenza irresistibile. Poi arriva il pezzo più alla Fletwood Mac di tutti: Separated, forse il primo a non raggiungere livelli eccelsi. Però subito dopo c’è la ballata al piano Trust, che comincia quasi come Mad world nella versione di Gary Jules, ad alzare di nuovo il livello. E sul finale c’è l’ultima zampata: Subdivisions è una canzone on the road su un amore finito, sulla fuga di un’amante lungo un’autostrada innevata. Bruce Springsteen non avrebbe usato parole così sofisticate (disembodied, disappearance, envisioned) ma ne invidierebbe sicuramente l’intensità emotiva. Amori tormentati, crisi climatica, ingiustizia sociale, introspezione. Che disco, Ignorance. Siamo all’inizio di febbraio e abbiamo già materiale per le classifiche di fine anno.