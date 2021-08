Lorde, Oceanic feeling

Nell’ultimo mese sono arrivati due dischi pop molto attesi: Happier than ever di Billie Eilish (pubblicato il 30 luglio) e Solar power di Lorde (uscito il 20 agosto). Questi album hanno due cose in comune: riflettono su quanto sia difficile gestire fama e popolarità (idea non troppo originale) e dimostrano una certa fascinazione per i suoni acustici e vintage. E questo stupisce, perché Eilish e Lorde hanno rispettivamente 19 e 24 anni. Forse è un po’ presto per interrompere la loro ricerca e rivolgere lo sguardo al passato.

Ma se Happier than ever di Eilish riesce a dosare la nostalgia e regala qualche ottimo pezzo (per esempio Getting older e Therefore I am), Solar power mostra limiti più evidenti. Lorde l’ha definito il suo “weed album”, facendo riferimento alla rilassatezza quasi hippie che fa da collante tra i pezzi, e ha citato tra le principali influenze del nuovo corso gruppi folk-rock degli anni sessanta come The Mamas & the Papas. Più che sintetizzatori e drum machine, a dominare i brani della cantante neozelandese stavolta sono le chitarre (in gran parte acustiche) e i coretti sixties.

Non ci sono pezzi particolarmente ritmati, tutto resta rarefatto, forse troppo. Si sente il tocco del produttore Jack Antonoff, che a tratti sembra cercare le stesse atmosfere fumose create in passato insieme a Lana Del Rey (per esempio in Stoned at the nail salon) ma il risultato non può essere lo stesso. A tratti Lorde, come nel singolo Solar power (che fa venire un po’ in mente i Primal Scream e lascia il segno grazie a una una melodia orecchiabile) e nell’ingenua Leader of a new regime, si gioca maldestramente la carta dell’ambientalismo, ma resta a metà strada tra impegno e ironia.

Solar power non è un disco brutto. Lorde non ha disimparato a scrivere canzoni, come dimostra la conclusiva Oceanic feeling, nella quale si percepisce finalmente un po’ di tensione. Ma non riesce mai ad affondare il colpo e sembra girare a vuoto in attesa della grande ispirazione che non arriva. E, come Happier than ever di Billie Eilish, ha l’aggravante di non guardare avanti, di inseguire l’introspezione in modo troppo forzato e autoreferenziale. È vero, è pop da classifica, ma anche nel pop ogni tanto bisogna rischiare un po’.