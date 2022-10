A metà degli anni novanta, durante i loro dj set, i Chemical Brothers mettevano sempre un brano house intitolato Lobotomie. “Durava dieci minuti e alla fine del pezzo la gente era esausta. A quel punto mettevamo Tomorrow never knows e succedeva qualcosa d’incredibile. Venivano a chiederci cos’era quella musica, volevano sapere se era un remix o una nuova uscita. Era così intensa e selvaggia”, ha raccontato il duo elettronico di Manchester alla rivista Mojo nel 2006.

Ma Tomorrow never knows non era affatto una canzone nuova, era un pezzo di Revolver, un disco del 1966 dei Beatles. Un album che ancora oggi, a 56 anni di distanza, dimostra tutta la sua sconvolgente modernità perché fu in grado di anticipare tante tendenze musicali, dall’elettronica al punk. Revolver, probabilmente il disco migliore della band di Liverpool, adesso è celebrato con un’edizione deluxe (in uscita il 28 ottobre) che contiene l’album remixato in una splendida versione stereo, oltre a una serie di registrazioni e demo finora mai pubblicate.

Riascoltando Revolver oggi, si capisce ancora di più quanto sia stato uno spartiacque nella carriera dei Beatles. Del resto quando John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr entrarono in studio il 6 aprile 1966 stavano già meditando una scelta storica: non sarebbero mai più andati in tour. La Beatlemania li aveva consumati. Non ne potevano più di fare concerti nei quali non riuscivano neanche a sentire cosa suonavano sul palco, coperti dalle urla dei fan in delirio. I Beatles del resto, dopo aver raggiunto il successo planetario, potevano ritenersi più che soddisfatti, perlomeno da un punto di vista materiale.

Stockhausen e lsd

La loro nuova sfida, a questo punto, era espandere i confini del pop ed esplorare le potenzialità dello studio di registrazione. Rispetto al passato, potevano passare nelle sale di registrazione della Emi a Abbey Road tutto il tempo che volevano, senza fretta. Questo percorso era già cominciato con il precedente album Rubber soul, che conteneva alcune sperimentazioni sonore interessanti, come l’uso del sitar indiano nel brano Norwegian wood. Ma stavolta la band voleva andare oltre.

Nel 1966 i Beatles non erano più la band di Love me do e A hard day’s night. Paul McCartney ascoltava musica diversa dal passato: oltre che alla classica, si era avvicinato all’avanguardia di John Cage e alle sperimentazioni elettroniche di Karlheinz Stockhausen, insieme al jazz di Ornette Coleman. George Harrison era sempre più affascinato dalle filosofie orientali e della musica indiana, una passione che aveva ereditato da David Crosby e Roger McGuinn dei Byrds (in questo senso è illuminante riascoltare il brano Eight miles high, una pietra miliare della psichedelia uscita qualche mese prima di Revolver).

E poi i Beatles avevano scoperto le droghe psichedeliche: dopo aver avuto un primo incontro con la cannabis grazie a Bob Dylan (come vuole la leggenda, in un hotel di New York nel 1964) i quattro musicisti di Liverpool – a smentire ancora una volta l’immagine di bravi ragazzi contrapposti ai “trasgressivi” Rolling Stones – ne erano diventati consumatori abituali. John Lennon, dopo aver assunto senza saperlo dell’lsd a una festa nel 1965, era diventato un appassionato di trip psichedelici, un amore condiviso in particolare con Harrison.