Roma città libera, un piccolo film sottovalutato

Diresse Roma città libera, peraltro, uno degli interpreti di Roma città aperta (nel ruolo del partigiano torturato dai nazisti), Marcello Pagliero, che ebbe più tardi un’incerta carriera sia di attore sia di regista più in Francia che in Italia, aggregandosi all’ambiente degli esistenzialisti. Un altro interprete di quel film, nel ruolo del compagno della Magnani, Francesco Grandjacquet, recita nel film di Pagliero da elegante truffatore e mezzo gangster.

La sua lavorazione non fu meno avventurosa, nella Roma dell’occupazione angloamericana che fu ovviamente ben diversa da quella tedesca (la military police degli alleati, Mp, compare spesso nel film, ma per controllare i propri soldati in libera uscita e non per rompere le scatole agli italiani).

Tutto, nel film, si svolge in una notte: un ladro saggio e bonario (Nando Bruno) impedisce a un giovane disoccupato (Andrea Checchi) di suicidarsi e se lo porta appresso per insegnargli il suo mestiere; una dattilografa (Valentina Cortese, mai più così semplice e bella) decide di darsi alla vita; dei banditi trafficano in perle vere e perle false aiutati dalle loro amanti (tra le quali spicca Marisa Merlini); un “signore distinto” (Vittorio De Sica, egregio attor di commedia come sempre è stato) ha perduto la memoria per una caduta e chiede a tutti chi è; altri signori distinti (uomini politici del vecchio ceto rimesso a nuovo) cercano affannosamente con l’aiuto della polizia uno di loro di cui si sono perse le tracce; e tra caffè notturni, bische, strade e piazze male illuminate, commissariati di polizia si snodano in incontri probabili e improbabili tante avventure tipiche di quel tempo, descritte senza l’abituale moralismo catto-zavattiniano, con divertita simpatia.

Lo si deve certamente all’ottima troupe del film, ben disposta all’avventura anche per motivi di sopravvivenza, ma lo si deve soprattutto alla penna del soggettista e co-sceneggiatore Ennio Flaiano, che compare nel film anche nel ruolo di un agente in borghese, perfettamente riconoscibile, come lo è il regista Camillo Mastrocinque nella breve parte di un riccone.