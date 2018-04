Un ricordo di Miloš Forman

La settimana scorsa sono morti due registi che ho avuto la ventura di conoscere anche se superficialmente: il ceco Miloš Forman, emigrato a Hollywood dopo la fine della “primavera di Praga”, durata dal 1962 all’agosto del 1968, e l’italiano Vittorio Taviani, che ha sempre diretto i suoi film in coppia con il fratello Paolo e all’inizio della sua carriera anche con Valentino Orsini. Li collego idealmente a un’epoca che è anche quella di chi frequentava in gioventù il festival di Venezia, dividendo al Lido una tenda con qualche amico, di solito latinoamericano, conosciuto in Francia e futuro critico o regista.

Erano gli anni sessanta e si viveva il fervore delle nouvelles vagues e un generale risveglio delle società, grazie alla coesistenza pacifica tra Stati Uniti e Unione Sovietica, alle grandi lotte di liberazione anticoloniale (prime fra tutte quella algerina e quella congolese con il grande e tragico Lumumba), alla vittoria di Cuba (con il grande e tragico Che Guevara), alle guerriglie latinoamericane e, nel mondo occidentale, ai movimenti statunitensi dei neri – da M. L. King a Malcolm X – e degli studenti, a partire da Berkeley.

L’esplosione del ‘68 non c’era ancora stata ma molti eventi la annunciavano, e furono proprio le nouvelles vagues a prepararla: nel cinema (da Godard a Oshima, da Pasolini a Tarkovskij), nel teatro (Beck, Bene, Brook, Pinter, Grotowski, Kantor…) e nella musica dai Beatles a Dylan, senza dimenticare l’esplosione del rock.

Un’evidente contentezza

Di tutto questo il festival del cinema rendeva conto presentando ogni anno novità da quasi ogni parte del mondo, e fu in questa atmosfera che scoprimmo anche la “nuova onda” dei paesi dell’Europa orientale. Vidi nel 1963 a Venezia L’asso di picche del giovane Forman e, negli anni successivi, Gli amori di una bionda e Al fuoco, pompieri!, e tra Venezia e Parigi i film di Evald Schorm, Jan Němec, Pavel Juráček, Jiří Menzel (questi li sceneggiava il grande Bohumil Hrabal, erede del “buon soldato Schwejk”), Jaromil Jireš, Ivan Passer e Věra Chytilová, che fu una regista originale e simpatica, e tra le rare donne alla regia di quei tempi.

Di Forman si sapeva che i suoi genitori, partigiani, erano morti entrambi nei lager nazisti, ma quest’esperienza nei paesi dell’est non era diversa da quella di altri (il padre di Andrzej Wajda, per esempio, fu ammazzato dai russi nel massacro dei militari polacchi a Katyń), e mi colpì che i suoi film, grazie all’epoca in cui erano pensati e realizzati, fossero così vitali – commedie spigliate e acute, giovani, allegre, con personaggi nei quali non era difficile ritrovarsi anche noi giovani “occidentali”. Il Partito comunista sovietico fece morire tutto questo, riportando al potere in Polonia, in Cecoslovacchia, in Ungheria governanti fedeli e servili.