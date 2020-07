Da dieci anni l’attenzione al passato – sia quello nazionale sia quello condiviso con altri paesi – è parte integrante della politica estera russa. Dopo la seconda guerra mondiale, i paesi dell’Europa occidentale sono riusciti a superare le dolorose eredità del passato basandosi sui valori condivisi della libertà, della democrazia e dei diritti umani, e questo li ha aiutati non solo a migliorare i loro rapporti reciproci, ma anche a dare vita a strutture di integrazione sovranazionali (Unione europea e Nato). Rivali e nemici storici (Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, ecc.) sono diventati membri di queste strutture.

Al contrario, i rapporti attuali tra la Russia e alcuni paesi dell’ex blocco sovietico (il cosiddetto “campo socialista”) sono stati segnati da conflitti e diffidenze, in alcuni casi provocati da visioni divergenti della storia.

È abbastanza naturale che ogni nazioni abbia la propria narrazione storica e la propria interpretazione degli eventi del passato in cui è stata coinvolta direttamente. Queste narrazioni possono differire le une dalle altre, a volte in modo significativo.

Questo accade prima di tutto in nazioni confinanti che in passato hanno avuto rapporti complicati. E riguarda in particolare modo quelle nazioni che sono state incluse in un organismo statuale in cui però non godevano degli stessi diritti degli altri.

Coesistenza pacifica o guerra di narrazioni

Per fare un esempio, le interpretazioni della storia dello stato ungherese e dei motivi che hanno portato alla caduta della monarchia austro-ungarica sono molto diverse per gli ungheresi e per gli slovacchi (e ovviamente per i cechi, i rumeni, i serbi e i croati). Anche altre nazioni hanno i loro esempi di narrazioni storiche divergenti.

Molto spesso queste versioni coesistono in modo più o meno pacifico la loro natura reciprocamente escludente non sfocia in un aumento delle tensioni nei rapporti tra stati e non porta a conflitti aperti. Gli eventi recenti hanno però dimostrato che, nel caso delle relazioni tra alcuni paesi dell’Europa centrale e la Russia, le cose non stanno così. Perché?

La risposta è sorprendentemente semplice: perché la Russia di oggi è forse l’unico stato al mondo che sta costringendo altri paesi ad accettare le sue interpretazioni della storia e le sue narrazioni storiche. Quando questo non succede, esercita pressioni, formula minacce e mette a punto punizioni. Comprensibilmente l’approccio russo viene percepito in modo polemico nei paesi presi di mira. In primo luogo perché le ricerche storiche serie spesso non confermano i fatti nella versione proposta dal Cremlino, costruita su miti invece che su prove documentate e basate su eventi storici specifici.

In secondo luogo, perché in diversi paesi queste narrazioni contraddicono le dottrine storiche adottate ufficialmente dallo stato, come hanno sottolineato di recente i ministri degli esteri dei paesi dell’Europa centrale e orientale in una dichiarazione congiunta per l’anniversario della fine della seconda guerra mondiale in Europa.

Contro chi stiamo combattendo?

Fino ad oggi Mosca ha condotto (o sta ancora conducendo) “guerre storiche” (o “guerre della memoria”) con sei paesi: gli stati baltici (Lituania, Lettonia ed Estonia), l’Ucraina, la Polonia e, più di recente, la Repubblica Ceca. Tra non molto in questa lista potrebbe finire anche la Bulgaria.

Tra questi paesi, quattro sono stati repubbliche dell’Unione Sovietica (i baltici e l’Ucraina) e due (tre con la Bulgaria) erano inclusi nel blocco sovietico, cioè facevano parte del Consiglio di mutua assistenza economica, Comecon, e del Patto di Varsavia.

Nei quarant’anni in cui è esistito, il blocco sovietico ha visto aprirsi al suo interno delle crepe che nella maggior parte dei casi Mosca ha cercato di riparare con interventi militari, in primo luogo per salvare i governi comunisti che aveva fatto insediare in quei paesi con l’obiettivo di mantenere il suo dominio geopolitico (Repubblica democratica tedesca 1953; Ungheria 1956; Cecoslovacchia 1968).