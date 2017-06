L’ansia da prestazione di una lettrice

Gentile bibliopatologo, soffro di ansia da prestazione. Quando leggo non mi sento all’altezza del libro che ho tra le mani: capisco la trama, ma ho la sensazione di non riuscire ad andare oltre la superficie, sotto la quale si nasconde il vero significato del testo. C’è ancora speranza per me?

Cara Claudia,

sei sicura che il vero significato di un testo si nasconda sotto la superficie? Se ti lasci prendere troppo la mano da questa idea, ti ritroverai arruolata nella loggia segreta degli Adepti del velame. Umberto Eco chiamava così quegli interpreti ottocenteschi di Dante che andavano a caccia di significati della Divina Commedia nascosti “sotto il velame delli versi strani”. Gabriele Rossetti, per esempio, era convinto che Dante fosse massone e rosicruciano, anche se ai suoi tempi (e a dire il vero per qualche altro secolo) non esistevano né i Rosacroce né la massoneria. Incurante della cronologia, Rossetti si accanì a cercare nel poema dantesco la smoking gun, il simbolo esoterico che avrebbe confermato le sue congetture: una croce inscritta in una rosa, e sotto un pellicano. Trovò ovviamente tutte le croci che voleva, trattandosi della Divina Commedia, moltissime rose (la poesia medievale, e non solo quella, è un gigantesco roseto) e perfino un pellicano, che nei bestiari dell’epoca era simbolo di Cristo. Le tre cose insieme – croce, rosa e pellicano – Rossetti non le trovò mai; eppure seguì imperterrito le sue chimere e le sue paranoie.

La loggia degli Adepti del velame, quella sì, esisteva da molti secoli prima di Rossetti e ha continuato a espandersi dopo, dentro e fuori gli studi danteschi. Anzi, Eco avrebbe potuto accorgersi più spesso che quella malapianta era cresciuta anche nel suo orticello, la semiologia. Ricordo che all’università mi fecero studiare un libro di Algirdas Julien Greimas dal titolo Maupassant. La semiotica del testo: esercizi pratici, un’analisi parola per parola del brevissimo racconto Due amici (1883). Più o meno come Rossetti, ma con fantasia assai meno sbrigliata, Greimas si era convinto per qualche strana ragione che il testo di Maupassant si reggesse su una rappresentazione dei quattro elementi – acqua, aria, terra, fuoco. A un certo punto (mezza riga, nel racconto) i due amici si siedono in un caffè a bere dell’assenzio, ed ecco cosa riusciva a ricavarne il fratello Greimas, membro onorario della loggia degli Adepti del velame, nella sua prosa ferrigna: