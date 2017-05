Manchester e Bangkok, due attentati e due reazioni diverse

Il 22 maggio sono esplose due bombe. Quella nel Regno Unito ha colpito alcune persone che uscivano da un concerto alla Manchester Arena, uccidendone almeno 22 e ferendone 120. L’attentatore suicida si chiamava Salman Abedi e l’attacco è stata rivendicato dal gruppo Stato islamico (Is). L’altra è esplosa in Thailandia, ha ferito 22 persone in un ospedale controllato dall’esercito a Bangkok, e finora nessuno l’ha rivendicata. Ma le differenze stanno soprattutto in quel che è successo dopo.

A Manchester la gente ha mantenuto la calma cercando di andare avanti. La band scozzese dei Simple Minds non ha cancellato il suo concerto, previsto alla Bridgewater Hall di Manchester il 23 maggio, e l’80 per cento delle persone che avevano comprato i biglietti si è regolarmente presentato ai cancelli. Il cantante Jim Kerr ha detto al pubblico che si sarebbero sentiti dei codardi se non si fossero esibiti. Il complesso ha poi osservato un minuto di silenzio prima di scatenarsi sul palco.

La reazione è stata simile in tutto il paese. Dappertutto le bandiere erano a mezz’asta e perfino la campagna per le elezioni politiche, che si terranno l’8 giugno, è stata temporaneamente sospesa. Ma nessuno ha suggerito che le elezioni dovessero essere cancellate. Non sarebbe solo una decisione vile, sarebbe ridicola.

Il generale ha paura delle elezioni

In Thailandia le cose sono andate diversamente. A Bangkok non ci sono stati morti, e la bomba non aveva chiaramente l’obiettivo di uccidere delle persone, bensì di segnare il terzo anniversario del recente colpo di stato militare. Probabilmente i responsabili appartengono a una fazione marginalizzata dell’esercito (anche se le autorità daranno forse la colpa agli attivisti filodemocratici).

Ma la reazione del capo della giunta militare, il generale Prayuth Chan-o-cha, è stata assolutamente spropositata. Prendendo il potere nel 2014, Prayuth aveva promesso di tenere delle elezioni nel 2015. Ricorrendo a vari pretesti, le ha poi rimandate al 2018, ma adesso sta avendo dei ripensamenti su tutta la faccenda. “Voglio che tutti si chiedano”, ha detto Prayuth, “se in un paese in queste condizioni, con bombe, armi e conflitti tra le persone, abbia ancora senso organizzare delle elezioni”.