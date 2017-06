L’occidente è ancora nella trappola di Osama bin Laden 

Come succede dopo ogni grave attentato commesso da terroristi islamisti in un paese occidentale, si scatena inevitabilmente un dibattito su chi sia il vero responsabile. Da una parte si ripete il trito adagio secondo il quale, semplicemente, i terroristi odiano i nostri valori. Dall’altro si afferma che la vera colpa è dei governi occidentali che hanno inviato le loro truppe in paesi musulmani.

Nel Regno Unito è attualmente in corso una campagna elettorale nazionale, e il terribile attentato del 22 maggio a Manchester ha rilanciato questo scontro d’opinioni. Tutto è cominciato il 26 maggio, quando il leader laburista Jeremy Corbyn (che ha votato contro l’invasione dell’Afghanistan nel 2001, contro quella in Iraq nel 2003 e contro la campagna di bombardamenti, durata sette mesi, che ha portato alla caduta del dittatore libico Muammar Gheddafi nel 2011) ha tenuto un comizio a Londra.

“Molti esperti, compresi dei professionisti dei nostri servizi d’intelligence e di sicurezza, hanno evidenziato i legami tra le guerre che i nostri governi hanno appoggiato o combattuto in altri paesi e il terrorismo che si sviluppa qui, nel nostro paese”, ha dichiarato.

In una successiva precisazione, Corbyn ha aggiunto che “varie persone, dai tempi degli interventi militari in Afghanistan e in Iraq, hanno sottolineato i legami con la politica estera, compresi (l’attuale segretario di stato per gli affari esteri britannico) Boris Johnson nel 2005, due ex capi dell’Mi5 (il servizio di sicurezza) e naturalmente la commissione parlamentare sugli affari esteri”.

Parole distorte

Con il Partito laburista che sta recuperando terreno sui conservatori nei sondaggi, la premier Teresa May non si è fatta sfuggire l’occasione di distorcere le parole di Corbyn e di accusarlo di tradimento. “Jeremy Corbyn ha detto che gli attacchi terroristici nel Regno Unito sono colpa nostra… E voglio rendere assolutamente chiaro a Jeremy Corbyn e a voi che niente può mai giustificare il terrorismo. Non ci sono scuse per quel che è accaduto a Manchester”.

Boris Johnson si è subito accodato: “Qualunque cosa faremo, non possiamo seguire la logica dei terroristi e cominciare a dare la colpa a noi stessi, alla nostra società o alla nostra politica estera. Tutto questo non è opera nostra, come Jeremy Corbyn vorrebbe farci credere. È il frutto di un’ideologia malata, una versione perversa dell’islam che ci odia e odia il nostro stile di vita”. Si tratta di un vecchio trucco dei politici: confondere volutamente spiegazione e giustificazione.

Ma entrambe le parti di questa disputa hanno torto. Gli estremisti salafiti, che in occidente sono chiamati islamisti, odiano i valori occidentali, ma non è per questo che si prendono la briga di compiere attentati terroristici contro l’occidente. E non è neanche a causa delle politiche estere dei paesi occidentali: non ci sono stati importanti attacchi occidentali nel mondo arabo prima dell’11 settembre 2001.