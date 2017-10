In Catalogna la strategia di Puigdemont ha funzionato

Il leader nazionalista catalano Carles Puigdemont ha ottenuto il massimo dal caotico pseudoreferendum del 1 ottobre: 761 persone ferite dalla polizia spagnola che cercava di annullarlo.

Anche i mezzi d’informazione stranieri hanno riportato i fatti e i resoconti dell’intervento della polizia, e ora Puigdemont avrà una scusa per lanciare una dichiarazione unilaterale d’indipendenza.

Puigdemont, presidente del governo regionale catalano, si è già dimostrato in passato un istrione della politica. Nel passato ha paragonato le campagne non violente dei separatisti catalani per l’indipendenza alla guerra civile spagnola del 1936-1939 e perfino alla guerra in Vietnam. “Ogni giorno è un Vietnam”, ha dichiarato in un’intervista televisiva nel 2016, apparsa un tantino esagerata. Ma è il genere di cose che permette di radunare le truppe, e c’è una minoranza di persone in Catalogna che vuole davvero l’indipendenza. C’è sempre stata, perché la Catalogna ha ricevuto un duro trattamento da diversi governi spagnoli in passato.

La dittatura franchista

Ha combattuto con i repubblicani e i comunisti durante la guerra civile spagnola e decine di migliaia di catalani sono morti quando i fascisti del generale Francisco Franco hanno vinto la guerra. Franco ha punito la Catalogna vietando l’uso della lingua catalana (abbastanza vicina allo spagnolo castigliano, ma abbastanza diversa perché le persone tengano alla differenza).

Ma oggi è la regione più ricca della Spagna. La lingua catalana gode di pari status con lo spagnolo ed è usata nelle scuole. La ricchezza della regione ha attirato tantissime persone emigrate dal resto della Spagna nel corso degli anni, al punto che il 46 per cento della popolazione oggi parla soprattutto spagnolo (il 37 per cento usa perlopiù il catalano, mentre il 12 per cento sostiene di usarle entrambe).

E quindi quali sono i motivi che spingono così tanti catalani a volersi separare dalla Spagna? Rimostranze storiche che risalgono alla guerra civile e anche a prima di allora, risentimento per il fatto che molti ispanofoni siano immigrati in Catalogna, fastidio per il dover condividere parte della loro ricchezza con le parti più povere della Spagna (ma questa è l’Europa, dove una cosa simile è assolutamente normale), e più di tutto quello che Sigmund Freud chiamava “il narcisismo delle piccole differenze”.