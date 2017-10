Scenari apocalittici ma non troppo

Ecco lo scenario. È sera tardi, Donald Trump guarda Fox News e in un servizio sente dire che la Corea del Nord sta pensando di lanciare un missile che potrebbe raggiungere gli Stati Uniti (il regime di Kim Jong-un ha detto che lo farà un giorno o l’altro, ma sarà solo un test di volo con atterraggio da qualche parte nell’oceano, non un attacco).

Trump fraintende e pensa che Pyongyang stia per lanciare un missile contro gli Stati Uniti. Dopo tutto nel servizio c’era un grafico in cui si vedeva la traiettoria del missile nordcoreano raggiungere gli Stati Uniti, e Trump ha molta più fiducia in Fox News che nei suoi servizi di intelligence. Perciò ordina a tutte le forze strategiche degli Stati Uniti di entrare in modalità Defcon 1, Defence readiness condition one (condizione di prontezza difensiva): la guerra nucleare è imminente.

I nordcoreani si accorgono dell’insolita attività delle forze statunitensi – licenze revocate al Comando aereo strategico, sottomarini nucleari americani nel porto che salpano senza preavviso lasciando parte dei loro equipaggi a terra eccetera – e si convincono dell’imminenza di un attacco preventivo americano.

Da perderci il sonno

I nordcoreani entrano nel loro equivalente della modalità Defcon 1: mobilitano e disperdono le loro forze armate, fanno evacuare i dirigenti dalla capitale e li portano in bunker da qualche parte nella campagna, e così via. I servizi di intelligence americani riferiscono di questa attività e stavolta Trump li ascolta. Perciò ordina un attacco per neutralizzare tutte le armi e le strutture nucleari della Corea del Nord. Ovviamente con le armi nucleari americane. Nient’altro andrebbe altrettanto bene.

Ecco come comincia la seconda guerra di Corea. Gli americani uccisi non sarebbero molti, e forse non ci sarebbe nemmeno un civile, perché di fatto la Corea del Nord non ha ancora missili a lunga gittata in grado di sganciare con precisione armi nucleari sugli Stati Uniti. Ma in entrambe le Coree morirebbero milioni di persone. Con un po’ di fortuna i cinesi resterebbero a guardare mentre i loro alleati nordcoreani vengono ridotti in cenere, ma chi può dirlo?