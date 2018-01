Come salvare le barriere coralline

Ci sono ancora porzioni di barriera sana, in grado di guarire anche dopo essere state sbiancate , ma solo fino a quando la temperatura dei mari non supererà di nuovo la loro soglia di tolleranza. Metà delle barriere coralline al mondo è già scomparsa, e la distruzione procede senza sosta. Buona parte dei 750 chilometri settentrionali della Grande barriera corallina australiana è morta a causa dello stress da calore lo scorso anno. Il riscaldamento globale ucciderà quasi tutte le barriere coralline entro il 2050.

Appena posso, vado a fare immersioni. In famiglia lo facciamo tutti, anche i nipotini: è uno dei pretesti che usiamo per riunirci. E sappiamo che la barriera corallina sta morendo.

“È una storia di speranza, che non si rassegna a dire: ‘Sparirà tutto e non possiamo farci niente’”, ha dichiarato Oppen all’università di Oxford, dove la scorsa settimana la sua équipe ha presentato le sue ultime ricerche nel corso di una conferenza. Le persone si preoccupano della vita della barriera corallina, ammette, “ma è troppo tardi per lasciarla sola, visto il ritmo con il quale stiamo perdendo corallo. È solo una questione di tempo prima che la nuova ondata di calore colpisca”.

Van Oppen definisce l’attività della sua équipe “evoluzione assistita”, ma in realtà si tratta di una versione più intensa della selezione artificiale che gli esseri umani praticano su specie addomesticate da migliaia di anni. Van Oppen e i suoi collaboratori hanno incrociato coralli adatti ad acque più fredde con altre specie provenienti da regioni più calde per creare degli ibridi in grado di sopportare le temperature più calde che presto colpiranno il pianeta.

Stanno anche lavorando con le alghe che vivono all’interno degli animali corallini e sono la loro principale fonte di cibo, poiché quando le acque si fanno troppo calde e i coralli espellono le alghe ha luogo lo sbiancamento. Per questo una delle ricercatrici dell’équipe, Leela Chakravarti, ha preso in esame ottanta generazioni di alghe in laboratorio, selezionando le più tolleranti al calore. La generazione finale è in grado di vivere in acque con 31 gradi centigradi di temperatura.