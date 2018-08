La primavera asiatica è rimasta incompiuta

Un quarto di secolo prima della primavera araba del 2011 c’era stata la primavera democratica del sudest asiatico: Filippine nel 1986, Birmania nel 1988, Thailandia nel 1992 e Indonesia nel 1998. Mentre nel mondo arabo le aspirazioni democratiche sono state immediatamente soffocate nel sangue (Siria, Egitto, Libia), nel sudest asiatico era sembrato che la democrazia avesse messo radici profonde. Almeno all’inizio.

Oggi la situazione è sconfortante. L’esercito ha riconquistato il potere in Thailandia e non lo ha mai davvero ceduto in Birmania. Le Filippine hanno ancora la forma di una democrazia, ma il presidente Rodrigo Duterte è un pagliaccio assassino. La settimana scorsa abbiamo assistito al crollo della facciata democratica in Cambogia. Cosa è andato storto?

Democrazia di facciata

Nel caso della Cambogia la democrazia non è mai stata più di una parvenza. Hun Sen, appena “rieletto” presidente con l’80 per cento dei voti, è al potere da 33 anni, prima come leader di un governo fantoccio comunista insediato durante l’occupazione vietnamita tra il 1978 e il 1990 e poi come capo di un paese indipendente in cui gli oppositori tendono a scomparire nel nulla e il suo partito vince tutte le elezioni.

Eppure la Cambogia aveva una stampa relativamente libera e un partito d’opposizione, dunque è stata considerata sostanzialmente una democrazia. Poi però, nel 2013, il Partito di salvezza nazionale cambogiano (Cnrp), all’opposizione, ha ottenuto un risultato sorprendente alle elezioni. Da quel momento i mezzi di comunicazione indipendenti sono stati chiusi uno dopo l’altro. Alla fine del 2016 il Cnrp è stato sciolto dalla corte suprema. Naturalmente Hun Sen ha vinto di nuovo le elezioni.

Qualcuno potrebbe sostenere che trattandosi soltanto di una parvenza democratica, la Cambogia non ha perso molto. Ma la verità è che questa facciata, per quando pericolante, rappresentava comunque una forma di difesa dei diritti civili e umani. Ora questa protezione non esiste più. “Hun Sen può fare tutto quello che vuole. La gente ha paura”, ha dichiarato Mu Sochua, importante esponente del Cnrp fuggita in Germania il mese scorso (il leader del partito, Kim Sokha, è in galera con l’accusa di tradimento).