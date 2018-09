In Brasile la sinistra è sempre più debole

Il 31 agosto il tribunale superiore elettorale del Brasile ha stabilito che l’ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva non potrà essere candidato alle elezioni presidenziali del prossimo ottobre. Lula è stato presidente per due mandati consecutivi (dal 2003 al 2011), aspettando pazientemente il suo turno nei due successivi, fino a quando il suo partito, il Partito dei lavoratori (Pt, sinistra), lo ha nuovamente scelto come candidato presidenziale nel 2018.

I sondaggi gli attribuiscono il 39 per cento delle intenzioni di voto, più del doppio di qualsiasi altro candidato. Tuttavia l’ex presidente è in prigione nella città di Curitiba, nel sud del paese, dove sta scontando una condanna di dodici anni per corruzione. Non uscirà a breve. La cattiva notizia è che probabilmente è colpevole, non del reato specifico per il quale è stato condannato, ma di altri tre capi d’imputazione per cui è ancora indagato: riciclaggio di denaro, abuso d’ufficio e intralcio alla giustizia.

L’attuale condanna di Lula si basa sulla testimonianza di un dirigente di una gigantesca società di costruzioni, che sostiene di aver dato all’ex presidente un attico di lusso in una località balneare in cambio di un ricco contratto con l’azienda petrolifera di stato Petrobras. Il dirigente, accusato a sua volta di corruzione, ha rivolto a Lula queste accuse mentre stava patteggiando. Non esistono documenti che provino il legame tra Lula o la sua defunta moglie e l’appartamento, né esiste alcuna prova che essi abbiano trascorso del tempo lì.