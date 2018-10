L’Africa non ha bisogno di un’esplosione demografica

Sono cresciuto con quattro fratelli, quindi mi trovo in una posizione invidiabile per parlare di aumento della popolazione. Quando ero piccolo le famiglie numerose erano la norma, ma nel tempo le cose sono cambiate. Io e i miei quattro fratelli e sorelle abbiamo avuto un totale di dieci figli, quindi non superiamo il livello di sostituzione delle generazioni (una media di 2,1 figli per donna è il tasso che mantiene costante la popolazione di un paese nel tempo). In Tanzania, però, la situazione è molto diversa.

“Le donne possono buttare via i contraccettivi”, ha dichiarato di recente il presidente John Magufuli, sottolineando che dal momento in cui l’istruzione superiore è diventata gratuita nel paese, i bambini non sono più un fardello economico per le famiglie. La Tanzania, secondo lui, ha bisogno di persone e le donne che non fanno molti bambini sono pigre.

“Non vogliono lavorare duro per sfamare una famiglia numerosa, è per questo che usano i contraccettivi e fanno solo uno o due figli”, ha insistito Magufuli. “Ho viaggiato in Europa e altrove, e ho visto gli effetti nefasti dei metodi per il controllo delle nascite”.

Previsioni per il 2100

La Tanzania non ha un problema di natalità. In media ogni donna ha più di cinque figli. La popolazione cresce stabilmente del 3 per cento da decenni e oggi i tanzaniani, circa 60 milioni, sono sei volte più numerosi rispetto al 1961, l’anno dell’indipendenza. Inoltre non ci sono segnali che lascino pensare a un calo della natalità: di questo passo la popolazione supererà i cento milioni di persone in meno di vent’anni.

Eppure Magufuli pensa che il suo paese avrebbe bisogno di più abitanti. E non è il solo. Yoweri Museveni, il presidente dell’Uganda (dove la natalità è simile a quella della Tanzania) una volta ha detto che il suo paese potrebbe sfamare facilmente cento milioni di persone e ha definito il boom demografico “una grande risorsa”. Nel 1962, anno dell’indipendenza, gli ugandesi erano sette milioni. Oggi sono 43 milioni. La soglia dei cento milioni sarà superata in circa trent’anni e non c’è nessun motivo per pensare che la crescita si fermerà. Anche in Uganda le nascite non calano da decenni.