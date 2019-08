L’Amazzonia brucia, ma non è una novità

L’Amazzonia non è in fiamme. Al momento sono in corso diversi incendi nella foresta pluviale amazzonica, come succede ogni anno nella stagione secca, tra luglio e settembre. Forse quest’anno gli incendi sono più numerosi del solito, e la colpa potrebbe anche essere di Jair Bolsonaro, il Trump in miniatura diventato presidente del Brasile a gennaio. Ma non è sicuro che sia così.

Eppure si sentono risuonare ovunque grida d’allarme. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che Bolsonaro gli ha mentito a proposito della sua pozione sui cambiamenti climatici. Ora Macron minaccia addirittura di cancellare la ratifica francese del recente trattato sul libero scambio tra l’Unione europea e il Mercosur (di cui il Brasile è il paese più importante).

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato una “crisi internazionale”, mentre la cancelliera tedesca Angela Merkel ha parlato di “emergenza grave per il mondo intero”. Il ministro degli esteri finalndese ha suggerito che l’Unione europea dovrebbe boicottare la carne brasiliana. Finalmente un’azione coordinata a livello internazionale!

Beh, no. Un gesto significativo si sarebbe potuto fare durante il G7 di Biarritz, il vertice dei paesi più ricchi del mondo, ma tutti i partecipanti sapevano benissimo che in quel caso avrebbero spinto Donald Trump ad abbandonare la compagnia, come già successo l’anno scorso. Magari a questo punto i consulenti dei capi di stato avranno fatto presente che indicare Bolsonaro come unico colpevole non è una tesi solida.