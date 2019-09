Il populismo sta finendo?

Abbiamo raggiunto il picco del fascismo in Europa? Va bene, il picco del nazionalismo: ma allora ci siamo? Sarebbe rassicurante, e tre eventi di questa settimana danno qualche motivo di speranza. In primo luogo, domenica 1 settembre in Germania il partito di estrema destra Alternative für Deutscheland (AfD) non è riuscito a ottenere il primo posto nelle due elezioni statali in cui aveva la possibilità di formare il governo, la Sassonia e il Brandeburgo. Entrambi gli stati sono colmi di risentimento perché l’ex Germania Est è ancora più povera della parte occidentale del paese trent’anni dopo la riunificazione. Non avendo mai vissuto l’immigrazione sotto il dominio comunista, prima del 1990, molte persone nell’est vivono nel panico permanente di essere sopraffatte dagli immigrati (anche se in realtà ce ne sono pochissimi). Quindi, tra i sedici stati tedeschi, Brandeburgo e Sassonia avrebbero dovuto essere le vittorie più facili per l’AfD, ma non hanno vinto. Sono arrivati ​​al secondo posto in entrambi gli stati, ma sono stati battuti da un’affluenza insolitamente alta, chiaramente dovuta in gran parte a persone che di solito non si preoccupano di votare ma hanno capito che i loro voti erano necessari per fermare l’AfD.

I populisti sembravano quasi inarrestabili quando sono saliti alla ribalta per la prima volta nel 2016

In secondo luogo, il 3 settembre in Italia è diventato chiaro che la Lega, di estrema destra, è stata completamente emarginata. Ai tempi in cui si chiamava Lega Nord era un partito apertamente razzista e voleva separarsi dall’Italia per allontanarsi dai presunti pigri e corrotti italiani del sud. “A sud di Roma c’è l’Africa”, dice la parte più maligna degli italiani settentrionali. La Lega, sebbene ribattezzata e ripulita, è ancora il Partito Cattivo, ma negli ultimi diciotto mesi è stata in un governo di coalizione con il Movimento 5 stelle (M5s), non altrettanto cattivo. La Lega stava andando bene nei sondaggi d’opinione e quindi il suo leader, Matteo Salvini, ha rotto la coalizione nella speranza di ottenere il potere esclusivo con nuove elezioni. Invece il Movimento 5 stelle ha trovato un nuovo partner nella coalizione, il Partito democratico, e la Lega è stata lasciata fuori al freddo. Martedì 3 settembre 79.634 iscritti dell’M5s hanno ratificato l’accordo con un voto online – il partito è ultrademocratico – e la Lega potrebbe dover aspettare altri tre anni e mezzo per le elezioni legislative. Forse a quel punto i suoi numeri nei sondaggi saranno in calo. E poi c’è il Regno Unito, dove il 3 settembre il nuovo primo ministro conservatore Boris Johnson ha affrontato il parlamento per la prima volta e ha immediatamente perso un voto chiave, perché 21 politici del suo stesso partito hanno votato contro di lui. Boris – “Al” per gli amici, i familiari e le molte amanti, ma è passato a Boris da giovane perché pensava che fosse più memorabile – non è un neofascista. Non è affatto ideologico, è solo un opportunista pronto a indossare qualunque identità lo porti dove vuole arrivare. Al momento, la sua identità è quella di un nazionalista inglese di estrema destra. Tuttavia molte delle persone intorno a lui hanno deciso di suicidarsi, dei veri nazionalisti che sognano la “piccola Inghilterra” senza preoccuparsi se la Brexit distrugge il Regno Unito. Insieme hanno dirottato il Partito conservatore.

pubblicità