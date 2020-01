La farsa del piano di Trump per la pace tra Israele e Palestina

Eppure, anche due decenni dopo nessuno ammette pubblicamente che la soluzione dei due stati sia morta e sepolta, perché dirlo implica l’obbligo di discutere delle alternative rimaste: e nessuna di queste è valida. È per questo che pure in questo strano “ accordo ” bidone, preparato da Trump e Netanyahu senza alcuna partecipazione palestinese, si parla ancora di due stati.

Gli accordi di Oslo sono morti perché i nazionalisti palestinesi non volevano accettare uno stato che includesse solo un sesto dell’ex Palestina, e i nazionalisti israeliani non vedevano perché mai gli arabi palestinesi dovessero avere così tanta terra. E in realtà, poiché l’area era controllata dall’esercito israeliano, i coloni ebrei stavano già costruendo delle città in tutta la zona occupata.

L’oltretomba del principio dei “due stati” dura ormai da molto più tempo di quanto non sia durata la sua vita. È nato durante gli accordi di pace di Oslo del 1993, fondati sulla convinzione che nonostante Israele avesse conquistato tutta la Palestina storica nel 1967, non potesse continuare a dominare milioni di arabi per sempre.

A ogni rilancio, si riducono le dimensioni dello stato immaginario offerto ai palestinesi. Con Israele che si appresta ad annettere formalmente gli insediamenti ebraici nella Cisgiordania occupata, la sua superficie è all’incirca il 10 per cento della Palestina storica, e non vedrà mai davvero la luce. Eppure l’obiettivo fittizio di uno stato palestinese deve comunque essere conservato. Ma perché?

Quando il genero di Trump, Jared Kushner, ha svelato la sua “idea” di stato palestinese, fatta di varie dozzine di piccole enclave collegate da trafori e sopraelevate, in molti non hanno potuto fare a meno di pensare ai bantustan del Sudafrica.

I bantustan erano stati creati dal regime di apartheid per dare l’illusione di libertà e autodeterminazione alle popolazioni nere oppresse in Sudafrica. Non hanno mai ingannato nessuno, ma hanno permesso al regime di sostenere che rispettava i diritti democratici dei neri. Semplicemente non potevano votare in Sudafrica, che rimaneva un paese per bianchi. La mappa di Kushner sta cercando di replicare lo stesso trucco.

La contraddizione dello stato ebraico

Una reale soluzione dei due stati è politicamente invendibile in Israele, in parte a causa delle preoccupazioni legate alla sicurezza della maggioranza ebraica, ma soprattutto perché i coloni ebrei vogliono un parte troppo ampia del territorio su cui un simile stato palestinese verrebbe creato.

Ma i palestinesi non scompariranno, e sono circa cinque milioni. Hanno già vissuto sotto il regime militare israeliano per oltre cinquant’anni. Davvero si può giustificare l’idea di lasciarli per altri cinquant’anni sotto il giogo di un’occupazione militare?