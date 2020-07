“Uno sguardo alla storia della produzione di armi nucleari mostra che tutti e undici i paesi che hanno desiderato costruire delle bombe lo hanno fatto, impiegandoci tra i tre e i dieci anni”, ha scritto Yossi Melman, corrispondente per gli affari strategici e d’intelligence del quotidiano israeliano Haaretz domenica scorsa. E quindi perché, si è chiesto, l’Iran non c’è riuscito pur essendo trent’anni che ci prova?

Forse, suggerisce Melman, è perché l’Iran non vuole davvero fabbricare delle armi nucleari. Forse vuole solo essere una quasi- potenza nucleare, sempre in grado di portare velocemente a termine la cosa qualora ne avesse davvero bisogno.

Il fatto che i nemici dell’Iran, sia i vicini (i paesi musulmani sunniti e Israele) sia i lontani (gli Stati Uniti), sappiano che Teheran può rapidamente dotarsi di armi nucleari in caso di crisi, è un deterrente quasi altrettanto efficace che averle effettivamente a disposizione. Ma non provoca i boicottaggi, le sanzioni, e il rischio di attacchi nucleari “preventivi” che effettivamente derivano dall’averle.

Non è esattamente un pensiero originale, ma è la prima volta che lo vedo espresso sulla stampa israeliana. È anche la prima volta che ho visto l’ovvia domanda posta in maniera così chiara: com’è possibile che un qualsiasi paese ci metta così tanto a portare a termine un simile compito?

L’Iran è un paese da ottanta milioni di abitanti con discrete capacità scientifiche e tecnologiche. In un qualsiasi momento degli ultimi cinquant’anni avrebbe sicuramente potuto produrre delle armi nucleari in meno di dieci anni, se si fosse davvero dedicato alla cosa. Invece non lo ha fatto. Ma perché?

Il primo programma di armamenti nucleari iraniano è stato avviato dallo scià negli anni settanta, con la benedizione degli Stati Uniti, che speravano di fare del paese il gendarme filoamericano del Medio Oriente.

Il nuovo corso

I rivoluzionari dell’ayatollah Khomeini hanno messo fine al programma quando hanno preso il potere nel 1979, ritenendo di non averne bisogno. L’unico paese del Medio Oriente che effettivamente possiede armi nucleari è Israele, e la valutazione dell’Iran è sempre stata che non le avrebbe usate in maniera sconsiderata.

Non solo le armi nucleari d’Israele sono relativamente poco minacciose, ma il paese gode anche di un’implicita garanzia nucleare statunitense: che senso ha dotarsi di un pugno di armi nucleari iraniane perché fungano da deterrente per le centinaiadi armi analoghed’Israele e le migliaia statunitensi. La realtà è che, quando si parla delle possibili armi nucleari iraniane, il cuore della questione non è mai Israele.

Quel che davvero motiva gli iraniani sono le minacce nucleari di altri paesi. La prima volta è stato dopo che il dittatore iracheno Saddam Hussein ha invaso l’Iran (con il sostegno degli Stati Uniti), nel 1980. L’Iraq aveva effettivamente un programma di armi nucleari e i missili balistici iracheni venivano già lanciati sulle città iraniane. A un certo punto, nel corso di quella guerra durata otto anni, l’Iran ha riavviato il programma di armamenti nucleari dello scià.