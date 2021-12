A maggio Heymi Bahar, portavoce dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), ha dichiarato che la “nuova normalità” potrebbe consistere in un’espansione delle energie rinnovabili molto più rapida del previsto, guidata soprattutto dalle forze del mercato. Questo fenomeno sarebbe talmente repentino da creare un nuovo tipo di rischio (su cui però Bahar non è entrato nei dettagli).

La buona notizia è evidente e innegabile. C’è stato un cambio di passo nella crescita dell’energia eolica e solare, la cui produzione è aumentata del 45 per cento a livello globale nel 2020. Nonostante la pandemia, la produzione di quest’anno sarà ancora più alta. Fatto ancora più importante, l’utilizzo delle altre fonti di energia non sta aumentando.

Nel vecchio scenario l’economia globale cresceva di circa il 3 per cento all’anno e la domanda di elettricità aumentava un po’ più rapidamente. Le rinnovabili (soprattutto l’energia idroelettrica, ma in misura minore anche quella eolica e quella solare) crescevano più o meno con lo stesso passo, ma la quota delle rinnovabili rispetto al totale dell’energia prodotta restava bloccata al 15 per cento. L’energia nucleare e i combustibili fossili coprivano il restante 85 per cento.

Costi accessibili

È per questo che le emissioni di anidride carbonica a livello globale non si sono ridotte, anzi sono aumentate ogni anno da quando è stato lanciato l’allarme sul riscaldamento globale. Oggi sono più alte del 40 per cento rispetto al 1990. L’unica speranza per ridurre le emissioni era una “rimonta” dell’energia non ricavata dai combustibili fossili.

Lasciamo perdere le campagne negazioniste sul cambiamento climatico finanziate dall’industria dei combustibili fossili. Sicuramente hanno fatto dei danni, ma la verità è che il gas, il petrolio e il carbone hanno mantenuto il loro dominio soprattutto perché le alternative esistenti non potevano espandersi ulteriormente (come l’energia idroelettrica) o erano molto più costose (come l’eolico, il fotovoltaico e il nucleare).

Ora la situazione è cambiata. Nell’ultimo decennio il costo “attualizzato” dell’energia derivata da fonti rinnovabili si è ridotto in modo notevole: 60 per cento in meno per l’eolico, 80 per cento per il fotovoltaico. Questo significa che in molte aree del pianeta le due alternative oggi sono più economiche rispetto all’energia derivata dai combustibili fossili. Questa tendenza è visibile da anni, ma ora sta producendo effetti concreti.

La percentuale di energia elettrica derivata da fonti non fossili ha raggiunto il 27 per cento nel 2020 e arriverà al 29 per cento nel 2021, con un ulteriore aumento del 3 per cento previsto per l’anno prossimo. Il fotovoltaico rappresenta più di metà di questa percentuale, e l’eolico copre quasi tutto il resto. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, entro il 2026 le rinnovabili rappresenteranno il 95 per cento della nuova energia generata a livello globale.