L’Italia si sta innervosendo. Il Partito conservatore del Regno Unito (i cosiddetti tory) ha espresso quattro premier in appena sei anni. L’Italia detiene ancora il primato sul lungo periodo – un nuovo governo ogni tredici mesi dal 1945 – ma il Regno Unito è ormai alle sue calcagna.

Ancora più impressionante è il fatto che il Regno Unito abbia avuto quattro cancellieri dello scacchiere (ministri delle finanze) negli ultimi quattro mesi. Il paese, e in particolare il Partito conservatore, somigliano ormai a un carrozzone da circo in cui pagliacci, stretti in uno spazio troppo stretto, continuano a cadere, a litigare, a far scoppiare fuochi d’artificio senza motivo, a risalire a bordo, e a ricominciare tutto da capo.

L’attuale prima ministra tory, Liz Truss, cadrà probabilmente entro la fine del mese a causa della ribellione dei parlamentari del suo partito. Il suo primo “mini-bilancio”, presentato appena il mese scorso, ha avuto successo nella sua fazione, la destra radicale dei conservatori, ma la sua avventatezza a proposito dei tagli alle tasse senza copertura finanziaria ha fatto inorridire i mercati e le banche.

Raddrizzare la rotta

Truss ha evitato per il momento ulteriori crolli della sterlina e aumenti dei tassi d’interesse con l’arrivo di un nuovo cancelliere, Jeremy Hunt. Questi avrà effettivamente il potere di costringerla a tornare all’ortodossia fiscale (minacciando di dimettersi), e forse la nave dello stato potrà essere nuovamente raddrizzata. Ma per lei si tratta probabilmente di una mossa insufficiente e tardiva. L’ex leader dei conservatori William Hague dice che la sua sopravvivenza politica è “appesa a un filo”. La first minister scozzese Nicola Sturgeon ha dichiarato che Truss è “inadatta a ricoprire questa carica”. Ma liberarsi di una premier che si aggrappa al suo incarico non è facile, come ha ampiamente dimostrato Boris Johnson la scorsa primavera.

La mattina del 17 ottobre quasi tutti i cambiamenti annunciati da Truss in materia di tagli fiscali sono stati cancellati dal suo nuovo cancelliere e capo de facto Jeremy Hunt. Tuttavia, anche se i mercati sembravano essersi calmati, nei prossimi anni non considereranno il Regno Unito come un posto sicuro dove mettere i loro soldi, e Truss è diventata “inutile”, secondo le parole di un ex ministro conservatore.

Ma cosa possono fare i tory al riguardo? Se organizzassero delle elezioni adesso, sarebbero annientati politicamente. Inoltre la regola interna del partito vieta attualmente di togliere la fiducia alla leader (e quindi anche alla prima ministra) prima che sia trascorso un anno dalla sua entrata in carica.