“Non avete un divano imbottito di soldi? Non preoccupatevi, potete continuare a leggere gratis”, recita una pubblicità sul sito del Daily Maverick, un settimanale sudafricano inflessibile e a volte molto divertente. Il divano imbottito di contanti del presidente Cyril Ramaphosa è diventato un meme potente e universalmente riconosciuto, ma ancora non lo ha fatto cadere.

Ramaphosa era noto come Mr Clean, e si pensava che fosse così ricco da non aver bisogno di rubare. La missione che si è prefissato, portandola a termine nel 2017, era quella di spodestare il precedente presidente del Sudafrica, Jacob Zuma, e di fare piazza pulita della corruzione.

Zuma e i suoi compari erano spettacolarmente corrotti e avevano trasformato l’apparato di governo in un distributore di denaro per loro stessi, una dinamica che aveva preso il nome di “sequestro dello stato”. Anche il partito African national congress (Anc), che ha guidato la lotta di liberazione e da allora è al potere, sapeva che si era spinto troppo oltre. E per questo ha votato contro Zuma e a favore di Ramaphosa.

Nessuno può diventare miliardario (nemmeno in rand sudafricani) senza fare qualche economia, ma Ramaphosa aveva il sostegno della comunità imprenditoriale sudafricana, che era soffocata dalla corruzione. Era anche visto come l’ultima e più fulgida speranza dalle residue sezioni non corrotte dell’Anc, che ha visto i suoi voti calare vertiginosamente nelle ultime elezioni.

Un furto sospetto

Arrivato al potere, ha agito contro alcuni singoli individui corrotti, ma non c’è stata la pulizia decisiva, all’interno del partito, che i suoi sostenitori avevano sperato. La fazione di Zuma, radicata principalmente nella provincia a maggioranza zulu del KwaZulu Natal, ha continuato a ricoprire incarichi di rilievo e a influenzare la politica, e a cinque anni di distanza Ramaphosa è percepito da molti come una delusione.

Una delusione, ma almeno non un truffatore, per cui, in mancanza di un candidato migliore, era ancora considerato un candidato sicuro per la rielezione a presidente dell’Anc

Eppure di mezzo c’era l’affare del divano imbottito. Lo scorso giugno un uomo vicino a Zuma ha denunciato alla magistratura un furto avvenuto due anni fa: si trattava di una cifra compresa tra i quattrocentomila e i quattro milioni di dollari che erano nascosti all’interno dello schienale di un divano nella fattoria di Ramaphosa, nel nord del Sudafrica.

Questi non aveva denunciato il furto, come era tenuto a fare per legge. Ha invece inviato il capo della sua guardia del corpo in Namibia per recuperare il denaro rubato, senza dire niente. Forse quel denaro non era frutto di corruzione ma Ramaphosa, come minimo, ha nascosto del denaro che avrebbe dovuto denunciare e su cui avrebbe dovuto pagare le tasse.