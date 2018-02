I colombiani devono imparare l’arte dell’accoglienza

Nelle società primitive gli uomini di un villaggio andavano a cercare le mogli tra le donne di un villaggio vicino per poi portarle a vivere con loro, di solito sotto la tutela della suocera. Si notano ancora resti di questa tradizione in alcune società moderne in cui si pratica l’esogamia: la donna da sposare proviene dall’esterno della famiglia del marito e dal luogo in cui vive il futuro sposo. Questo causa un fenomeno strano: le donne estranee sono benvenute, gli uomini estranei no. Gli uomini possono venire a cercare moglie, ma devono lasciare qualcosa, o dare certe garanzie, per sposarla. E non devono restare in territorio altrui oltre il tempo necessario.

Da straniero che ha vissuto in diversi paesi, ho notato che molte colombiane sono sposate con uomini di altri paesi (greci, olandesi, italiani, statunitensi, tedeschi, giapponesi), mentre pochi colombiani si sposano e vivono all’estero con delle straniere. Meno raro mi sembra il caso di colombiani che vivono in Colombia con mogli di altri paesi. A conferma di una stessa intuizione: sono più accettate le donne immigrate degli uomini immigrati.

Nella seconda metà del novecento milioni di colombiani sono andati a cercare fortuna in Venezuela. Quando, negli anni settanta, il paese era conosciuto come Venezuela saudita, moltissime donne colombiane andavano a svolgere mestieri umili (cuoche, donne delle pulizie, badanti) nel paese confinante e a volte famiglie intere emigravano in cerca di una vita meno dura. Le rimesse in bolívares (una valuta forte prima del chavismo) davano una mano ai familiari rimasti in Colombia.