Il cuore di tenebra della Colombia

In uno dei più straordinari libri di amicizia e inimicizia letteraria mai scritti, Sir Vidia’s shadow, Paul Theroux ripete più volte una frase che V.S. Naipaul usava per commentare le condizioni più sordide nei suoi viaggi nell’entroterra dell’Uganda: “Tutto questo tornerà a essere foresta”.

Questa settimana, in un viaggio che ho fatto nella regione di Ituango, nei pressi del massiccio del Nudo de Paramillo, quella frase mi è tornata nitida alla memoria: “Tutto questo tornerà a essere foresta”. E anche se viaggiavamo in jeep e non su un’imbarcazione, mi sono sentito vicino pure a Cuore di tenebra, forse perché quella stessa settimana avevo riletto il classico di Joseph Conrad.

Due anelli di sicurezza

Ecco quello che era successo: dato che ho fama di essere ingenuo e ottimista, mi hanno assegnato l’incarico di scrivere un articolo positivo e incoraggiante sugli effetti benefici del calcio come metodo di reinserimento e reintegrazione sociale. Poiché il mio slogan come giornalista è uno solo: “Se non si va non si vede”, allora sono andato. Siamo arrivati a Ituango a mezzogiorno, durante un acquazzone, e dopo aver preso un caffè abbiamo proseguito verso un accampamento di ex guerriglieri delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc).

Come è noto, queste zone sono protette da due anelli di sicurezza, il primo dell’esercito e il secondo della polizia. Abbiamo superato il posto di blocco dell’esercito, dove ci hanno detto che era tutto tranquillo, ma quattro chilometri dopo, nella zona di El Quindío, prima dell’anello della polizia, ci hanno fermato: il cadavere di un giovane era steso a terra per strada. Siamo scesi per informarci. Lo avevano ucciso diverse ore prima, alle 10.20 di mattina. Aveva 24 anni e lavorava alla costruzione della ferrovia.