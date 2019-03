Lo scompiglio dell’8 marzo

Lo sciopero femminista che oggi si ripete per il terzo anno consecutivo serve a ricordare che l’8 marzo è una giornata di lotta. Non è una festa in cui reclamare o celebrare spartizioni di potere e di carriera che non cambiano niente di come va il mondo. Non è nemmeno un funerale in cui accontentarsi di commemorare le vittime della violenza, dello sfruttamento e della discriminazione.

È un’occasione per rilanciare la scommessa politica della libertà femminile, di una libertà che non si lascia ridurre a facoltà di scelta fra le chance del mercato (dei beni, del lavoro, del sesso) e pretende invece di alzare l’asticella della qualità della vita personale, della sfera pubblica, della convivenza umana. Di fare un salto di civiltà, lasciandosi alle spalle i colpi di coda violenti e revanchisti del patriarcato. Di dare forza alle relazioni, in un mondo che si voleva globale e che oggi si ritrova barrato da muri, porti chiusi, campi di concentramento e di tortura. Di aprire l’immaginazione e il respiro nelle democrazie soffocate dalla religione della sicurezza e dal fantasma dell’invasore nero.

Intersezionalità è la parola d’ordine, anzi la parola disordinante, della marea femminista che calca ormai da anni e stabilmente la scena pubblica transnazionale, come un’onda di ultrasuoni che rimbalza dalla Polonia all’Argentina, dalla Spagna agli Stati Uniti, toccando come sempre fa il femminismo tutti i canali di scorrimento fra personale e politico, dalla sessualità al lavoro (produttivo e riproduttivo), dalla violenza alla cura di sé e del mondo, e sferrando l’attacco contro quartier generali prima inespugnabili, come la fabbrica hollywoodiana dell’immaginario planetario (il #MeToo) o come la Casa Bianca (le candidate alle prossime presidenziali Usa).