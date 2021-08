Non solo Hong Kong ha reintrodotto la censura cinematografica, con una nuova legge che renderà illegali i film che contravvengono a quella sulla sicurezza nazionale, ma è stato anche stabilito che i film approvati prima, girati anni fa, dovranno essere sottoposti al vaglio dei censori prima di poter approdare nelle sale commerciali, nelle università, nelle scuole o in altri luoghi aperti al pubblico. Il lavoro dei censori per il momento è invidiabile: potranno sedersi in un cinema privato a guardarsi molti film. Però finisce lì, non è né invidiabile né rispettabile che stia a loro decidere che alcuni di questi film possano contenere elementi di “secessione, sovversione, terrorismo o collusione con forze straniere”.

Per un’industria cinematografica anarchica come quella di Hong Kong, che fin dalle prime decadi del secolo scorso ha raggiunto i suoi apici proprio grazie al fatto di poter girare i film che non era possibile fare in Cina, si tratta di un colpo brutale. Ma certo, ormai i colpi brutali non si contano. Non è che ci si abitui, ma tutto si deteriora così in fretta che lo sgomento lascia posto a una sorta di costante apprensione rispetto a tutto quello che viene stravolto.

Sei anni fa, quando uscì il film Ten years, non si poteva parlare d’altro: “Hai visto Ten years?”, “lo hai visto?”, “e tu, hai visto Ten years?”. Non era solo la domanda di chi lo ha visto per primo e vuole darsi un certo tono, ma il fatto che vederlo non era facile, perché dopo circa tre settimane di tutto esaurito, non veniva più proiettato nelle sale commerciali. Questo malgrado il successo di critica e botteghino, e il fatto che si trattasse del film con il maggiore impatto della cinematografia di Hong Kong in un momento in cui sembrava a corto di idee.