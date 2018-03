Come essere un buon africano

Mi piace pensare di essere un buon africano. O quanto meno che, avendo visitato una decina di paesi tra l’Africa e l’Europa, posso dire la mia su ciò che significa essere un buon africano.

Vi leggo negli occhi la domanda: come ho fatto a viaggiare in tanti paesi in così breve tempo? La domanda è legittima. Non ho pagato nessuno. Non ho un’agenzia di viaggi che mi garantisce i visti. Non ho contatti speciali. È solo che un giorno ho deciso di smetterla di essere un africano comune, e diventare un bravo africano.

Un africano comune resta confinato nel suo paese o nella sua regione come un pulcino in un uovo che non si schiude mai. Un africano comune o – dio non voglia – un cattivo africano, non vedrà mai un altro paese al di fuori della sua regione, se non raggiungendolo illegalmente, su una barca o attraversando qualche deserto. Le probabilità di sopravvivere sono più o meno le stesse di quelle che avete voi di ricevere dei soldi da un principe nigeriano. Visto che sono scarse, ingoiate l’orgoglio e statemi a sentire. Ecco i consigli per essere un buon africano.