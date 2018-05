Uscita di scena in grande stile in Nigeria

Un grande uomo disse che se bisogna fare qualcosa, tanto vale farla bene. Ok, questa l’ho inventata. Ma è vero. In qualche modo tutti dobbiamo morire. Non chiedetemi la causa di questo difetto di fabbrica, nessuno può farci nulla. Ma il modo in cui moriamo, questo è assai più importante del morire di per sé. Morire senza agitare le acque, senza fare clamore, è come non aver vissuto. La morte non è né un nome né uno stato, è un evento il cui successo dipende dall’accuratezza con cui lo si pianifica.

In Nigeria la morte, soprattutto se di qualcuno ricco o potente, conferisce automaticamente una incontrovertibile santità. Golpisti e ladri del governo assurgono al titolo di statisti ed eroi della nazione. Scavare nel tuo empio passato diverrà cosa proibita e sarai beatificato. Potresti addirittura ricevere onorificenze postume o vederti intitolare strade e università. E, cosa più importante, i giornali scriveranno della tua sfortunata uscita di scena o “chiamata alla gloria”. Così la tua morte acquisterà significato. Quindi, per cortesia, se devi morire in Nigeria acquisisci prima potere e ricchezza. Come lo otterrai non interessa a me né a nessun altro.

Santità incontrovertibile Un modo di morire è assicurarsi di aver compiuto qualcosa che valga la pena ricordare. Questa azione non deve essere a fin di bene né esemplare: in Nigeria quando muori non importa a nessuno se sei stato buono o cattivo. L’unico vero crimine è morire senza aver fatto qualcosa degno di nota. Come morire talmente povero che nessuno sa il tuo nome.

La morte in un incidente aereo è la più rispettabile per chi non ha titoli da anteporre al suo nome

Non morire in compagnia di persone importanti se non hai raggiunto tu stesso notorietà e ricchezza. Questo è fondamentale! Se te ne vai in giro a morire in compagnia di un ex capo di governo o di un ex militante, i notiziari riporteranno che il tale ex presidente è morto in un terribile incidente automobilistico. Poi magari il resoconto potrebbe continuare con “tra le vittime anche due persone che viaggiavano con il convoglio”. Nessuno saprà mai quale delle due persone non identificate fossi tu, o se fossi un uomo o una donna. Sarai relegato all’oblio senza nemmeno un trafiletto sul giornale.

Non morire mai insieme a cittadini stranieri, soprattutto se cittadini di nazioni più ricche della Nigeria o, peggio, insieme a personalità di interesse per il mendicante governo nigeriano. Perché in Nigeria se non sei importante sei solo un numero. Che Dio non voglia che ciò accada a te.

L’unica eccezione a tutto ciò è la morte in un incidente aereo. Questa è la morte più rispettabile per chi non ha titoli da anteporre al suo nome. Il registro di volo – tra i pochissimi registri sempre disponibili per la consultazione su richiesta in Nigeria- permette di conoscere la lista completa dei passeggeri di un dato volo. Di solito questa lista viene pubblicata e in qualche modo così il mondo verrà a conoscenza della tua prematura dipartita. Il tuo nome comparirà per esteso nei notiziari e sui giornali. La tua morte varrà qualcosa.

Evita le alluvioni e i terroristi

Non commettere l’errore di morire in un incidente su un autobus. Non vorrai mica essere ricordato con il titolo “A dozzine perdono la vita in un autobus coinvolto in un incidente”. Perché morire è una cosa, perdere la vita, perire, un’altra. Se sei sfortunato, il reporter dirà qualcosa del genere “In 25 sono stati letteralmente stritolati” mettendo l’accento sullo stritolamento piuttosto che sulla morte. Tutto ciò che la gente vedrà saranno le carni maciullate. Nessuna faccia. Niente identità. Niente nomi.

Morire in un’alluvione, un’epidemia di colera, il crollo di un edificio, sono cose inaccettabili. Piuttosto, meglio morire nel bel mezzo di un amplesso, nel quale caso almeno un tabloid o un sito di gossip scoprirà il tuo nome e tramanderà la tua storia. Alla tua famiglia la cosa potrebbe non piacere, ma almeno la gente saprà il tuo nome.