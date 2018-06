López Obrador vuole trasformare in speranza la rabbia del Messico

Non so se dopo le elezioni del 1 luglio Andrés Manuel López Obrador (detto Amlo) finirà per essere davvero il presidente dell’amore (”Amlove” è uno degli slogan della sua campagna elettorale). Ma quel che è certo è che non è disposto a riconvertirsi nel presidente dell’odio o del rancore. Non è un dato da poco.

Il candidato che si presenta come il motore del riscatto dei dimenticati e degli oppressi potrebbe perfettamente porsi come portatore di vendetta. Invece López Obrador è determinato a essere il candidato del perdono. È legittimo discutere le implicazioni morali del suo atteggiamento, ma non il suo calcolo politico: guardare avanti e non più indietro è l’unico modo per provare a trasformare la rabbia in speranza.

È stato detto, e giustamente, che l’imminente trionfo del Movimento di rigenerazione nazionale (Morena), il partito di Amlo, dipende dal fatto che molti messicani provano oggi più rabbia che paura. López Obrador sa che la rabbia può far vincere le elezioni, ma è di poco aiuto per governare. Bastano gli esempi di Donald Trump negli Stati Uniti e del governatore dello stato di Chihuahua Javier Corral per dimostrarlo, con tutte le dovute proporzioni. Il primo apre fronti di battaglia ogni settimana senza poterne chiudere alcuno. Il secondo si sta consumando nel cervellotico tentativo che si è autoimposto, quello di portare in carcere il suo predecessore. L’idea di Javier Corral nel Chihuahua non è deprecabile: punire i corrotti del passato è il primo passo per evitare l’impunità in futuro. López Obrador, però, è deciso ad assumere un atteggiamento pratico e investire tutto il suo tempo e la sua energia in quello che lo aspetta.