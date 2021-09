Garantire una rapida transizione all’economia verde è un dovere, e il mondo finalmente l’ha capito. La finanza avrà un ruolo essenziale in questo processo. Alcune istituzioni finanziarie hanno dato il loro contributo, emettendo obbligazioni legate a progetti che hanno un impatto positivo per l’ambiente o installando nelle loro sedi lampadine a basso consumo. Troppe però continuano a finanziare il settore dei combustibili fossili e a sostenere altri campi dell’economia incompatibili con la transizione ecologica. Questi finanziamenti, molti dei quali sono di lunga durata, peggiorano la crisi climatica. Per scoprire, sviluppare e sfruttare un nuovo giacimento petrolifero servono decenni, ben oltre l’orizzonte temporale in cui il mondo dovrà azzerare le emissioni. Questi progetti legati a combustibili tradizionali s0no destinati a perdere valore nei prossimi anni. Le possibili perdite sono un rischio per gli investitori, per il sistema economico e per il pianeta.

Lobby potenti, decise a proteggere i propri interessi, stanno facendo di tutto per contrastare la transizione ecologica. Inoltre, se non dovessero riuscirci, gli stessi gruppi chiederanno un risarcimento, “socializzando” le eventuali perdite di investimenti che non avrebbero dovuto fare. Se la storia ha qualcosa da insegnarci, ne usciranno puliti. In teoria dovremmo vietare questi investimenti. Ma per il momento negli Stati Uniti e in altri paesi questa idea è politicamente improponibile. Un’altra possibilità è approvare nuove leggi. Visto che i mercati sono miopi, devono intervenire i supervisori, per esempio le banche centrali.

La crisi finanziaria del 2008 ha dimostrato cosa può succedere quando una parte anche piccolissima della base patrimoniale mondiale (in quel caso i mutui subprime statunitensi) perde valore. Una variazione del prezzo di beni che probabilmente saranno colpiti dal cambiamento climatico potrebbe avere effetti a carattere sistemico tali da far impallidire quelli del 2008. I combustibili fossili sono solo la punta dell’iceberg (che peraltro si sta sciogliendo). Per esempio, l’innalzamento del livello dei mari ed eventi climatici estremi sempre più frequenti come incendi e uragani potrebbero indurre a un’improvvisa revisione dei prezzi di terreni e immobili.

Le autorità di controllo quindi devono pretendere piena trasparenza sui rischi legati al clima, non solo sui pericoli fisici ma anche sui rischi finanziari. Una politica in grado di raggiungere le zero emissioni entro il 2050 (attraverso l’uso combinato del prezzo delle emissioni di anidride carbonica e delle leggi) avrà un impatto significativo sui prezzi dei beni.