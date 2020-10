“Il mondo esiste per trasformarsi in libro”, scriveva Mallarmé. Quino ha dimostrato che esiste anche per diventare una caricatura. Questo mondo imperfetto è un luogo peggiore adesso che lui non c’è più.

Figlio di immigrati andalusi, Joaquín Salvador Lavado è nato a Mendoza, in Argentina, nel 1932. Furono i suoi genitori a dargli il soprannome che avrebbe definito la sua identità. Nella sua infanzia era timido come Felipe, il più riservato dei suoi personaggi. Non solo era nervoso per l’evidente dramma di dover andare alla lavagna in classe, ma anche per le cose più semplici, come comprare una matita. Girava in tondo più e più volte, prima di entrare in cartoleria a chiedere lo strumento che avrebbe caratterizzato il suo mestiere.

Quino ha cominciato la sua carriera come straordinario esponente dell’umorismo muto. Non c’era bisogno di parole per spiegare i suoi fumetti. In uno di questi, i suonatori di un’orchestra lasciano l’esibizione e ognuno porta con sé una custodia con un violino, un flauto o un violoncello. Alla fine, il più sofferente trascina un pianoforte a coda.

La toccante empatia di questi disegni emerse durante uno dei momenti più convulsi dell’Argentina (tra 1968 e 1973 il paese cambiò sei presidenti).