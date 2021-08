Quando alla fine l’ho ritrovato e rimesso in carica, il mio telefono era spento già da diversi giorni. La batteria, completamente a secco, ci ha messo diversi, lunghissimi minuti per assorbire la quantità di energia necessaria a resuscitare. Quando lo schermo si è risvegliato ho avuto la tentazione di imitare Colin Clive nella scena iconica del film Frankenstein del 1931, quando il mostro comincia a muoversi dopo essere stato elettrificato nel mezzo di una tempesta di tuoni: “Guarda! Si muove. È vivo. È vivo… è vivo”. In attesa c’era il solito numero di messaggi non letti e la solita mancanza dei messaggi che speravo di ricevere. Qualcuno minacciava di rovinarmi la vita per ragioni sconosciute e altri mi invitavano a parlare. Qualcuno mi chiedeva perché non scrivessi e altri perché continuassi a farlo. Poi, finalmente, ecco il messaggio da cui questo articolo ha tratto ispirazione. Me lo mandava un uomo che chiamerò Salim per proteggere la sua identità.

Vi racconterò qualcosa su di lui. Salim appartiene a una tribù tuareg della Libia, e la sua è la prima generazione della famiglia a essere nata nella capitale Tripoli con documenti che ne attestino la cittadinanza. Quando nel 1983 si è deciso di regolarizzare lo status dai tuareg, quella di Salim è stata una delle tante famiglie a essere registrate e a ottenere documenti temporanei. In seguito, nel 2005, è stata approvata la risoluzione 11, che consentiva a queste tribù tuareg di ottenere carte di identità, stati di famiglia e certificati di nascita. Salim racconta che l’esperienza dei tuareg in Libia è stata caratterizzata da “ineguaglianze, assenza di opportunità e negazione dei diritti umani. Parliamo di un’intera generazione nata in Libia senza possibilità di scelta. Avevano ricevuto documenti che non servivano a niente tranne che a entrare nelle brigate di sicurezza”. E aggiunge: “Lo stato libico considerava e considera ancora questo gruppo un contenitore che può essere utilizzato come carburante per conflitti senza che in cambio venga concesso loro alcun diritto”.

Ancora oggi in Libia molti tuareg sono privi di diritti legali. Non sono né cittadini né vengono considerati stranieri, ed esistono legalmente solo nel registro temporaneo dei rimpatriati. I tuareg non sono l’unico gruppo privato della nazionalità per discriminazioni su base etnica e sfruttamento politico, ma sono tra i più vulnerabili. Come potrà evolvere questa situazione, in cui persone che da una vita risiedono in Libia vengono trattate come un popolo senza cittadinanza?