La giustizia deve superare le differenze di genere e di razza

Nell’attuale economia dei mezzi d’informazione non c’è niente che faccia più gola di un crimine violento commesso da una giovane donna attraente, tranne forse quando la giovane donna attraente sembra che la stia facendo franca.

Immaginate l’espressione dei direttori dei quotidiani nazionali quando si è diffusa la notizia che Lavinia Woodward, una bravissima studente di medicina dell’università di Oxford, non sarebbe finita in carcere per aver accoltellato il fidanzato durante una lite violenta, lo scorso settembre. Immaginate i direttori mentre sono davanti a cento avvilenti foto della faccia arancione di Donald Trump, e all’improvviso vengono a sapere non solo che una biondina giovane e bella con un nome degno di un personaggio di Agatha Christie si è trasformata in una dal coltello facile in un college di Oxford, ma anche che ha un profilo Instagram e una passione per i pantaloncini.

A questa storia non manca niente. Presenta persino un dilemma etico per le femministe: se è sbagliato risparmiare il carcere a un ragazzo violento con la scusa che ha davanti a sé un futuro brillante – come capita spesso ai ragazzi se sono anche bianchi e ricchi – non è forse altrettanto sbagliato mostrare la medesima indulgenza nei confronti una ragazza che ha commesso un atto violento?

Chi è promettente e chi no

Woodward sta comunque pagando il suo scotto, anche se questo dai giornali non emerge. È vero, le è stato risparmiato il carcere, ma la sua condanna per un reato violento la seguirà per tutta la vita. Eppure, il suo è diversissimo dai tanti casi di donne meno privilegiate che in tutto il mondo sono finite in carcere per essersi difese. Per esempio Marissa Alexander, afroamericana madre di tre bambini, incarcerata nel 2012 per aver sparato dei colpi di avvertimento contro il suo marito violento e rilasciata solo dopo una campagna nazionale e una battaglia legale andata avanti per tre anni.

Spesso si mostra indulgenza nei confronti di giovani “promettenti” che commettono stupide azioni violente, ma razza e classe ancora determinano chi può essere considerato promettente e chi no. Nel Regno Unito, se la persona condannata è bianca ha meno probabilità di finire in carcere rispetto a una non bianca. Le persone bianche hanno più probabilità di usufruire delle attenuanti, come la presunta relazione violenta che ha raccontato Woodward. Anche il sistema legale interpreta come insolita la violenza compiuta da una persona bianca. Mentre la violenza commessa da una persona nera o non bianca è considerata al tempo stesso inevitabile e non meritevole di compassione.

Questo non significa affatto che Woodward dovrebbe stare in carcere, ma che molte più donne dovrebbero starne fuori.

La storia di Woodward sembra insolita anche perché si suppone che sofisticate e giovanissime donne bianche non si lascino andare a questa sorta di comportamento violento. Ci si aspetta che le ragazze con storie problematiche, a prescindere dalla loro provenienza, indirizzino la rabbia sui propri corpi, tagliuzzandosi, drogandosi e affamandosi. È dai ragazzi che ci si aspetta un comportamento violento, e in quel caso l’evento non fa notizia, perfino quando i giudici li lasciano andare con un buffetto. Dopo tutto, i ragazzi sono fatti così.

Il dettaglio che fa la differenza

Sono tantissime le persone che su internet sfogano la loro rabbia contro Woodward, accusandola di aver beneficiato del cosiddetto pussy pass (o “permesso della figa”) – un mito predicato dalla cosiddetta destra alternativa secondo cui le donne violente evitano la prigione perché sono donne.

Altri si chiedono se vi fidereste a farvi operare da lei. Per quanto mi riguarda, la risposta è sì. Vedete, Woodward non ha solo accoltellato alla gamba quello che all’epoca era il suo ragazzo, gli ha anche lanciato addosso un computer portatile.

È questo il dettaglio a cui ripenso. Le persone ventenni, molto semplicemente, non lanciano un portatile, esattamente come quelle sulla trentina non lanciano un neonato, nemmeno come forma di autodifesa. Per farlo bisogna avere quel genere di patologica determinazione completamente concentrata su un obiettivo che ti rende adatto solo a pochissime professioni, una delle quali guarda caso è la chirurgia. Sarei assolutamente disposta a farmi operare al cuore dalla signorina Woodward. Ma non vorrei che sposasse mio fratello.