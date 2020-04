Lo shock è di per sé scioccante. Non avremmo dovuto essere più preparati? La nostra cultura è stata imbevuta di porno-catastrofismo per decenni. La bomba. Il collasso. La pioggia radioattiva. Le dissennate armate di cadaveri ambulanti, gli incubi delle generazioni morte che escono dai nostri schermi. Per più di un decennio giovani e meno giovani hanno vissuto in un lutto preventivo per la realtà che conosciamo, ma per qualche ragione ora è diverso.

Il concetto di un’imminente catastrofe ha fatto parte dell’inconscio collettivo dai tempi in cui ne abbiamo uno. Dal giorno della fine del mondo secondo il calendario maya all’epopea di Gilgamesh, dal diluvio universale nella Genesi all’Apocalisse di Giovanni, gli esseri umani sono da sempre perseguitati dall’idea della fine. Ultimamente è stato il tema centrale dell’intrattenimento popolare. Cresciuti con la minaccia del riscaldamento globale, tra le grinfie di una crisi finanziaria, stavamo lì seduti, stupefatti ed esausti, a guardare sullo schermo la nostra civiltà estinguersi a ripetizione. L’alba del giorno dopo, Benvenuti a Zombieland, The walking dead, The road (dal romanzo di Cormac McCarthy), I figli degli uomini, il videogioco The last of us. Sempre la stessa storia, a metà tra la realizzazione di un desiderio e la messa in scena di un trauma, ci abituava all’idea che il futuro fosse stato cancellato, che presto tutto sarebbe crollato, e che non sarebbe rimasto più nulla e non avremmo potuto fare niente a riguardo.

Fin da quando ero una bambina ho tenuto una lista privata di tutte le cose che mi sarebbero mancate di più se il mondo fosse finito, così da essere sicura di godermele il più possibile. Docce calde. Cazzeggiare per negozi. Banane (non prevedevo di sopravvivere in un paese in cui crescevano le banane). In realtà non prevedevo affatto di sopravvivere. Sono una creatura minuta e sensibile, la mia unica speranza era che mia sorella, alta e corpulenta, mi caricasse in spalla e facesse fuori i cattivi con una mano sola. Presupponevo che saremmo state insieme, non bloccate in due continenti diversi. Buffo, come sono andate le cose.

Verità rivelate

Il Covid-19 ha cambiato tutto. All’improvviso l’immenso cambiamento spaventoso, il cataclisma per cui niente tornerà alla normalità, è arrivato. Ed è diverso da come ce lo eravamo immaginati. Non mi aspettavo di affrontare questo genere di eventi indossando calzettoni antiscivolo e vestaglia, a migliaia di chilometri da casa, cercando di non andare nel panico e desiderando ardentemente una tazza di tè come si deve. Questa apocalisse è poco Danny Boyle e molto Douglas Adams. Esiste una differenza importante tra apocalisse e catastrofe. Una catastrofe è la devastazione totale: non resta più niente e non s’impara niente. L’apocalisse, soprattutto in senso biblico, prevede un periodo di crisi e cambiamento, di verità nascoste rivelate.

Non ci aspettavamo che sarebbe stato così sciocco, così dolce e così triste. “È più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo”, era lo slogan in voga in tutto il mondo dieci anni fa, ai tempi delle proteste Occupy. Attribuito da alcuni a Fredric Jameson, da altri a Slavoj Žižek, me lo spiegarono per la prima volta dei giovani attivisti elettrizzati e in debito di sonno. Ragazzi come noi che avevano passato la loro vita a vedere New York, Londra, Washington e Tokyo esplodere e bruciare sullo schermo, ma che non avevano mai avuto lo spazio per immaginare un futuro che non includesse decenni di stenti per ripagare debiti contratti a vita. È quello che richiede il capitalismo. Il capitalismo non riesce a immaginare un futuro al di là di se stesso che non sia un massacro totale.

Questo perché il capitalismo è sempre stato un culto della morte. Gli incompetenti al comando non sono in grado di gestire un problema che non può essere risolto semplicemente sacrificando i poveri e i vulnerabili. Messi di fronte a una crisi che non possono risolvere con la violenza, hanno tergiversato e frignato e sprecato tempo che può essere e sarà contato in cadaveri. Non c’é stata una visione generale perché questi uomini non immaginano un futuro al di là della loro immagine dorata in cima a una montagna umana.

Per settimane, dall’alto dei loro podi hanno fatto capire che una certa quantità di decessi è un prezzo ragionevole da pagare per proteggere il sistema finanziario attuale. Le radio erano piene di inetti fanatici di destra così invasati dal darwinismo sociale che continuavano inavvertitamente a dire quello che avrebbero dovuto tacere. Cioè il fatto che per chi è ricco e stupido molte delle misure economiche necessarie per fermare questo virus sono così inimmaginabili che è preferibile la morte di milioni di persone.