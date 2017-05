I film più belli del festival di Cannes

“Democracy sucks”, la democrazia fa schifo, è stato il commento scherzoso del componente della giuria Will Smith nella conferenza stampa di ieri sera a Cannes, quando ha rivelato che il suo film preferito era Jupiter’s moon (La luna di Giove) del regista ungherese Kornél Mundruzcó, uscito a mani vuote.

In realtà la democrazia non ha sfigurato nel verdetto della giuria presieduta da Pedro Almodóvar, perché il film che ha vinto la Palma d’oro – The square di Ruben Östlund – è sicuramente più bello, denso, poliedrico, di Jupiter’s moon. Ma in una giuria del genere (ho esperienza in materia) la democrazia consiste nella mediazione tra una serie di soggettività, con decisioni finali che rischiano di non essere condivise in pieno da nessuno. Quest’anno, a Cannes, il premio ex aequo per la sceneggiatura, a The killing of a sacred deer di Yorgos Lanthimos e You were never really here di Lynne Ramsay, è stato interpretato da molti come un segno di una certa impasse tra due o più blocchi.

Le classifiche compilate da testate come il britannico Screen International o il mensile danese Ekko dimostrano che il consenso, anche tra i cosiddetti esperti di cinema, è una cosa rara.

Dunque, nella piena consapevolezza di fare il despota, ecco un mio palmarès personale, in forma semplicemente di film da vedere a tutti i costi, senza una divisione in categoria per la regia, la recitazione, eccetera. Premetto che a mio parere non è stata una brutta edizione, come alcuni sostengono: solo che le aspettative della vigilia erano esagerate. Soprattutto per quanto riguarda i film di alcuni autori affermati, primi tra tutti Michael Haneke e François Ozon.