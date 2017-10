In Repubblica Ceca c’è un’altra sfida per la democrazia europea

La Repubblica Ceca potrebbe seguire il cammino già intrapreso dalla Polonia con Jarosław Kaczyński e dall’Ungheria con Viktor Orbán, passando da una democrazia di tipo occidentale a un regime autoritario.

Per quanto anche un sistema del genere ammetta l’esistenza di elezioni e tolleri una sorta di opposizione, i mezzi d’informazione al suo interno hanno un limitato spazio di manovra, il sistema giudiziario è discriminatorio e le autorità giudiziarie e di polizia sono subordinate a un gruppo ristretto di persone, la competizione tra i partiti è piena si scorrettezze e l’accesso all’informazione critica con il governo è limitato. A differenza della Russia e di altre dittature di tipo post sovietico, i progetti di Orbán e Kaczyński non hanno ancora raggiunto pienamente i loro obiettivi e si trovano tuttora dentro l’Unione europea. Tuttavia, la loro traiettoria è chiara.

La Repubblica Ceca, già nota per i casi di appropriazione indebita di beni dello stato che si sono verificati agli inizi degli anni novanta, si sta ora preparando a partecipare, in un modo ugualmente originale, al deterioramento delle democrazie dell’Europa centrale. Il suo contributo è rappresentato dalla candidatura di Andrej Babiš, l’imprenditore che con un patrimonio di 88 miliardi di corone (3,37 miliardi di euro) è il secondo uomo più ricco del paese (il che è in realtà una contraddizione, dato che Babiš ha origini slovacche perché è nato a Bratislava).

Il paese come un’azienda

Anche il suo movimento, Ano, non è stato fondato come un partito politico tradizionale, ma come un’azienda guidata da un’unica persona. Per esempio, Babiš non nasconde di pagare personalmente alcuni leader del suo movimento e afferma che non esiste alternativa alla sua leadership.

L’intenzione di Babiš è governare il paese “come un’azienda”. Il programma elettorale di Ano somigli in tutto e per tutto al programma di un partito politico standard, ma intanto il miliardario ha pubblicato un libro di cui sono state vendute centinaia di migliaia di copie: O čem sním, když náhodou spím (Cosa sogno quando ho tempo per dormire). Il libro dunque sembra essere molto più rilevante del programma del movimento, preparato da semplici “impiegati”.

Nel libro, Babiš descrive i suoi progetti per la trasformazione di ogni aspetto della vita dei cechi (ma anche dell’Ue). Tuttavia, secondo i politologi, l’elemento più importante è costituito dal fatto che Babiš pianifica di indebolire il sistema democratico del paese. “Alcuni progetti potrebbero condurre allo smantellamento della democrazia rappresentativa in Repubblica Ceca”, dice il politologo Tomáš Lebeda del dipartimento di studi politici ed europei dell’università Palacký a Olomouc. Il politologo cita, per esempio, la proposta di Babiš di sciogliere il senato, introdurre un sistema di maggioranza a turno unico ed eliminare le autorità regionali e municipali. “È un cocktail molto pericoloso. Se la maggior parte di queste proposte fosse approvata simultaneamente, la democrazia rappresentativa in questo paese rimarrebbe seriamente danneggiata”, aggiunge Lebeda.