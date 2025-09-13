Quando sarò primo ministro (avete poco da ridere, nessuno è al sicuro), la mia prima decisione sarà abolire l’insegnamento di Freud per i maturandi. Vi assicuro che non c’entra la cancel culture. Va bene familiarizzarsi con la fase anale a venticinque anni, oppure a ottanta, perché no? Ma quando ci si rivolge a persone che stanno costruendo la propria identità e la propria sessualità, non si associa la parola “fallico” al desiderio. Non si definisce geniale un’invenzione bislacca come l’invidia del pene. Non si turbano i primi fremiti adolescenziali infliggendo ai giovani l’idea che in realtà il loro primo amore è stato verso un genitore. Insomma, accademici, quante altre generazioni volete traumatizzare?

Va detto che quando ero adolescente io, l’eredità di Freud era onnipresente (e di critiche non se ne sentivano). Le riviste per ragazze incoraggiavano ruoli sessuali piuttosto tradizionali, avallati dall’inoppugnabile “consiglio dello psicologo”.

In questo mondo pre-Womanizer, la questione centrale era legata all’orgasmo vaginale (ovviamente). Per godere, una donna doveva abbandonarsi a un uomo, lasciarsi fare, mollare la presa. Bisognava ricevere. L’atteggiamento passivo era connaturato alla femminilità e, a torto o a ragione, la teoria freudiana sembrava giustificare questo dato di fatto. Stando a certe testimonianze, si potevano ancora incrociare dei brontosauri, all’alba, sulla linea 4 della metropolitana di Parigi.

Trent’anni dopo, mi ritrovo sbalordita dal ribaltamento di questo paradigma. Le donne occupano chiaramente il ruolo primario nella sfera sessuale. Sono attive ventiquattr’ore su ventiquattro: s’informano, praticano, dirigono, rimorchiano, scaricano, rimettono in discussione, protestano. Allenano i muscoli del pavimento pelvico, mettono a confronto i sex toys, e quando è ora di pagare il conto, mettono mano al portafogli.

Questo controllo è talmente totale e intransigente da lasciarle spossate. Fra la critica alle restrizioni e l’esasperazione di fronte ai carichi emotivi e mentali della sessualità, non è che la donna attiva rimpiange i tempi in cui era passiva? Qualche volta (specie nelle cerchie più conservatrici). Ma il successo delle idee femministe resta indiscutibile.