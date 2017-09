Il pugno di ferro contro la Catalogna è un errore

Eppure, si ripetono sempre le stesse cose. È la storia della Spagna, stato autocratico nei secoli dei secoli, con il breve interregno di una repubblica subito attaccata dai dèmoni della nostalgia imperiale, e il rattoppo di una transizione democratica che ha fatto strada a una libertà vigilata per chi non era d’accordo con la Spagna monarchica unitaria, nonostante l’articolo 2 della costituzione preveda le autonomie.

La responsabilità dei più forti Se si seguisse l’esempio di paesi davvero democratici come il Regno Unito con la Scozia o il Canada con il Québec, l’indipendentismo perderebbe il referendum e a quel punto si aprirebbe una trattativa ragionevole per garantire maggiore autonomia alla nazione/nazionalità più dinamica dello stato spagnolo. Ma attenzione, perché il Pp e Ciudadanos sono una macchina che sforna indipendentisti. Se continuano con le umiliazioni e le provocazioni, nel giro di poco tempo lo scontro sarà ancora più acceso e il sostegno all’indipendenza potrebbe diventare irrefrenabile.

È difficile capire, in queste condizioni, l’ostinazione del Partito popolare (Pp) e del suo governo nel voler bloccare qualsiasi movimento che porti a un voto libero e regolare. Il governo catalano è accusato di non offrire garanzie sulla regolarità del referendum. Come possono esserci, se mancano i margini di legalità per la sua organizzazione?

Ricordiamo che la questione non è reprimere l’indipendenza della Catalogna, ma il semplice svolgimento di una consultazione in cui i cittadini possano esprimersi liberamente sul loro progetto di paese. Non è una distinzione banale perché, secondo alcuni sondaggi affidabili, meno della metà dei catalani sarebbe favorevole all’indipendenza, mentre tre quarti della popolazione sostengono il diritto di decidere.

Alla fine dei giochi non c’è stata una trattativa, neanche un cenno. Pura e semplice repressione. Giudiziaria e fisica, come nei moderni regimi autoritari che coprono le loro vergogne con le foglie di fico dei tribunali. E su una scala mai vista nell’Europa contemporanea, con centinaia di dirigenti politici minacciati. Lo stesso succederebbe, potenzialmente, a migliaia di altre persone se si concretizzasse la generica intimidazione rivolta contro i volontari che si sono offerti di aiutare nel referendum.

Il governo di Madrid si crede astuto con la sua strategia repressiva, messa in atto da tempo. Invece di chiamare in causa le istituzioni del governo autonomo, reprime le persone, usando pubblici ministeri fedeli, giudici e polizia catalana (finché ci riesce) per interrogare, arrestare, giudicare, multare, confiscare e, se necessario, arrestare preventivamente e condannare.

Così, via il dente via il dolore. Anche se si parla di centinaia o di migliaia di persone. Geniale, si dicono. Non useremo carri armati: neutralizzeremo i leader e gli altri rientreranno nel recinto. E se non lo faranno, peggio per loro, perché da qui l’unica via d’uscita è il dominio della legge. Una legge spagnola che milioni di catalani, non quattro agitatori, rifiutano.

Un conflitto prolungato

Si torna alla politica della paura che ha dominato la nostra storia, facendo leva anche sulla corruzione del partito repubblicano catalano (non superiore a quella del Pp), sulla goffaggine del dibattito al parlamento catalano e sugli errori strategici della fragile coalizione indipendentista. Tutto sembra indicare, pensa il premier Mariano Rajoy, che senza pagare un prezzo eccessivo in termini di opinione pubblica nazionale e internazionale sia possibile estirpare l’indipendentismo catalano per un po’ e vincere le elezioni come paladino della Spagna, una grande e libera.

Ma non sarà così facile. Siamo entrati in un conflitto prolungato e di grandi dimensioni. Prima di tutto perché la repressione indiscriminata susciterà solidarietà nella popolazione e nella politica.