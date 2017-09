I tedeschi votano per Angela Merkel ma sognano il cambiamento

Ma anche la Germania non è più la stessa del 2005. Ha vissuto gli scossoni della crisi finanziaria globale cominciata nel 2007, della catastrofe nucleare di Fukushima del 2011 e della conseguente uscita del paese dal nucleare, della crisi dell’euro del 2011-2012, poi della crisi dei rifugiati del 2015 quando sono arrivati circa un milione di profughi in pochi mesi.

Così la Germania pare accingersi a confermare un ruolo ormai del tutto a sé tra le grandi democrazie europee. La Francia ha visto il crollo del Partito socialista e l’ascesa di Emmanuel Macron e del suo movimento En marche!, il Regno Unito ha prima optato per la Brexit e poi ha regalato un successo elettorale del tutto inatteso al Labour di Jeremy Corbyn, in Spagna il sistema partitico ha sperimentato forti scosse telluriche con l’affermazione di nuovi attori come Podemos e Ciudadanos, lasciando il paese sotto la guida di un governo di minoranza, in Italia l’exploit dei cinquestelle ha seppellito il vecchio bipolarismo. Rimane la Germania, come unico paese a prima vista sostanzialmente stabile nella conformazione del sistema partitico, anzi immobile nei rapporti di forza tra i due più grandi partiti. E quella cancelliera Merkel, al governo dal 2005 e con ottime chances di arrivare al suo quarto mandato, ne è la concreta espressione.

Tutti, ma proprio tutti i sondaggi di fine agosto e dei primi di settembre danno sostanzialmente lo stesso risultato. Vedono la Cdu-Csu tra il 37 e il 39 per cento e la Spd ferma a un misero 22-24 per cento. Sarebbero quindi riconfermati i rapporti di forza tra i due più grandi partiti: nelle elezioni del 2013 i cristiano-democratici avevano totalizzato il 40,5 per cento, i socialdemocratici il 25,7 per cento. E sarebbe smentita quella speranza, fortemente sentita nei primi mesi del 2017, di un cambiamento ai vertici del governo. Allora la Spd, grazie all’“effetto Schulz”, veleggiava a uno stupefacente 32 per cento, testa a testa con la Cdu, e la frase ricorrente di Schulz, “quando sarò cancelliere…”, sembrava di colpo disegnare uno scenario realistico.

L’inamovibile Angela Merkel ha saputo muoversi meglio degli avversari in questa situazione in movimento

Sono diversi gli indizi di una situazione politica tedesca molto meno cristallizzata di quanto possa apparire. Nel 2016 la Germania, sulla scia dell’emergenza profughi, ha vissuto l’ascesa del nuovo partito populista, Alternative für Deutschland (Afd – Alternativa per la Germania), capace di raccogliere in alcune elezioni regionali voti anche superiori al 20 per cento e accreditata, nei suoi momenti migliori, di un 15 per cento al livello nazionale. Poi c’è stato quell’entusiasmo, del tutto inatteso di consensi per Schulz all’inizio del 2017. Infine, ancora pochissime settimane prima del voto, i sondaggisti hanno riscontrato un dato del tutto inedito negli ultimi decenni: gli elettori indecisi sul loro voto raggiungono il livello più alto, a seconda del sondaggio, oscillante tra il 30 e il 50 per cento.

Vediamo dunque, sotto la coltre di una stabilità apparentemente immutata, un paese dagli umori contrastanti, un paese in cui convivono la voglia di cambiamento, il desiderio di stabilità e soprattutto una gran paura delle minacce di instabilità, provenienti dall’esterno. E vediamo anche che l’immobile, l’inamovibile Angela Merkel ha saputo muoversi meglio in questa situazione in movimento.

I punti di forza di Merkel

Certo, Merkel parte con un grande vantaggio. Economicamente la Germania si presenta come un paese più forte e più stabile che in precedenza. “Mai nella storia i tedeschi sono stati tanto bene”, dice lei, e le cifre sembrano darle ragione. Il paese inanella record nelle esportazioni, la disoccupazione è calata al 5 per cento – dai cinque milioni di persone nel 2005 ai due milioni e mezzo di oggi – e quella giovanile è intorno all’8 per cento. Il bilancio statale vede l’azzeramento del deficit. Anche i redditi hanno ricominciato a crescere. Non a caso circa l’80 per cento dei tedeschi afferma di stare bene. Quindi dipingere la cancelliera come la rovina della Germania è un esercizio alquanto difficile.

Gioca in suo favore, insieme alla stabilità economica domestica, anche l’instabilità politica globale. I più grandi sostenitori (involontari) di Merkel in questa campagna elettorale si chiamano Trump, Putin, Erdoğan, Farage. La Brexit, l’ascesa al potere di Trump, le mosse dell’autocrate turco e la politica di Putin verso l’Ucraina (e non solo) fanno apparire agli occhi di gran parte dell’elettorato tedesco la loro cancelliera come l’usato sicuro, come il timoniere provetto in un mare in tempesta.