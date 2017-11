Il declino della sinistra italiana viene da lontano

Ma a uno sguardo più ravvicinato, quella rappresentazione – che ci vuole far credere che ci troveremmo di fronte a due idee radicalmente contrapposte sul partito e sulle sue politiche – non regge.

Ma c’è da dubitare che quest’alleanza nasca davvero. Renzi è e rimane, per quelli a sinistra del Pd, un uomo che si è macchiato di troppi peccati, l’uomo che ha stretto il diabolico patto del Nazareno con Berlusconi resuscitando lo stracotto leader della destra a nuova vita politica, che ha portato avanti politiche non di sinistra ma di centro, se non addirittura “di destra”, che ha deliberatamente svuotato, anzi distrutto, il glorioso partito, che non parla più al “popolo” e quindi perde nelle periferie, vincendo ormai soltanto a Parioli o a Milano centro, che quindi coerentemente si accinge ad allearsi con Angelino Alfano e a formare il futuro governo con Silvio Berlusconi.

Allora, alla fine, si parleranno. Il Partito democratico ora vuole un’alleanza elettorale proprio con chi, nove mesi fa, ha deciso per la rottura e Piero Fassino è il suo emissario. Perfino Matteo Renzi si è convinto che “il nostro popolo non sopporta più il balletto delle divisioni” e quindi ha ritrovato, almeno a parole, il “rispetto per Pier Luigi Bersani e Massimo D’Alema”.

Certo, Renzi ha stretto il patto del Nazareno, ha voluto riscrivere con Berlusconi sia la costituzione sia la legge elettorale. Ma non era di certo il primo leader che da sinistra ha cercato una sponda in Berlusconi. Anzi, quell’approccio ha una lunga tradizione, cominciata nel lontano 1997 da D’Alema con il “patto della crostata” e la commissione bicamerale che puntava alla riforma costituzionale; e continuata da Walter Veltroni nel 2007 con il tentativo di stringere un patto con Berlusconi per rifare la legge elettorale. Per inciso: anche allora Berlusconi era in gravissime difficoltà politiche, anche allora il “soccorso rosso” gli diede una mano per risalire la china.

È difficile anche attribuire a Renzi una svolta netta rispetto a una presunta gloriosa tradizione di sinistra, prima dei Democratici di sinistra (Ds) e poi del Pd. Almeno negli ultimi anni, dal 2011 in poi, nessuno dei governi sostenuti dal Pd – da Monti a Letta a Renzi – si è distinto con delle riforme mirate a lottare contro le disuguaglianze.

Non regge neanche l’accusa che Renzi avrebbe distrutto il partito. Certo, se prendiamo le feste dell’Unità (che, ironia della sorte, portano il nome di un giornale ormai defunto) come indicatore, il Pd è davvero in uno stato preoccupante: sempre meno le feste, sempre meno i volontari (tra i quali dominano gli ultrasettantenni), sempre meno le persone che assistono ai dibattiti. Ma quel declino non comincia nel 2014, bensì molti anni prima, così come molti anni prima è cominciato il declino dei circoli del partito, sempre più rari, sempre meno attivi. Dipingere il Pd prima di Renzi come un partito vivace teso a coinvolgere gli iscritti è una pura mistificazione.

Anche la trasformazione sociologica dell’elettorato Pd non comincia con Renzi ma viene da lontano. E si manifesta in tutta la sua virulenza già nelle elezioni del 2013, con Bersani candidato premier: tra gli operai, i disoccupati, nelle periferie il voto premia i cinquestelle, mentre il Pd tiene tra gli impiegati (in primis quelli pubblici) e i pensionati.

Alleanze eterne

Rimangono le alleanze e le coalizioni. “Mai con Alfano”, tuonano i rappresentanti di Mdp, e di nuovo viene da sorridere. Nel 1998 D’Alema, dopo la caduta di Prodi, riuscì a formare il suo governo grazie al sostegno di Clemente Mastella e Francesco Cossiga. Mastella torna nel secondo governo Prodi da ministro della giustizia, dopo essersi candidato con il suo partitino, l’Udeur, nell’alleanza dell’Unione. E se Bersani nel 2013 non stringe un’alleanza elettorale con Mario Monti rimane un segreto di pulcinella che subito dopo le elezioni voleva formare il suo governo proprio con Monti e le sue truppe moderatissime.

Ma persino sulle coalizioni con Berlusconi (“Mai e poi mai!”) gli avversari di Renzi non possono vantare nessuna verginità. Sia il governo Monti del 2011 che il governo Letta del 2013 si configurano come coalizioni di fatto in cui sono presenti gli impresentabili Berlusconi e Denis Verdini.

Sta proprio qui il punto: Renzi ha potuto conquistare la leadership del Pd perché era un partito già in forte crisi, di consenso, di identità, di progetto. Ne era lo specchio la campagna elettorale del 2013, fiacca e contraddistinta non tanto da promesse “di sinistra” quanto dalla promessa che la sinistra avrebbe assolto al suo compito storico di governare l’Italia guidata dallo spirito di “responsabilità nazionale”.

E Renzi si afferma contro quelli della “ditta” di bersaniana memoria proprio perché si presenta come candidato di rottura, come quello che non vuole amministrare un partito in sostanziale declino come tanti altri partiti socialdemocratici e socialisti in Europa. In quei mesi Dario Nardella, sindaco di Firenze, riassume quella pretesa con la secca affermazione che i socialdemocratici “sono alla canna del gas”.

È Renzi con la sua promessa di rottamazione, di svecchiamento della classe politica, di radicale riforma dei processi decisionali, di incisive riforme tese a far ripartire il paese a galvanizzare i cittadini. Diventa paradigmatico il trionfale 40,8 per cento del Pd alle elezioni europee del 2014. Fnalmente un leader sembra riuscito in quel traguardo tanto sognato, ma mai raggiunto dai suoi predecessori: quello di sfondare al centro, tenendosi anche la sinistra.