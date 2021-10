Milano, Bologna, Napoli: è stato un pugilistico uno-due (e tre) il colpo assestato dal centrosinistra alla destra nelle elezioni comunali. Il Partito democratico e i suoi alleati non solo hanno vinto: hanno stravinto con percentuali intorno al 60 per cento nelle tre grandi città mentre per la destra non c’è stata proprio partita.

E come se non bastasse anche a Torino e Roma i candidati del centrosinistra hanno buone possibilità di vincere al secondo turno. Contro le previsioni dei sondaggisti, a Torino Stefano Lo Russo si è piazzato primo con quasi il 44 per cento, distaccando di cinque punti percentuali il suo avversario della destra. E a Roma Roberto Gualtieri è dietro di tre punti a Enrico Michetti, ma ha ben maggiori possibilità di prendere voti dagli elettori di Carlo Calenda e Virginia Raggi al secondo turno.

Si delinea quindi quel “5 a 0” temuto da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, e c’è poco da consolarsi con il vantaggio netto della destra a Trieste e la vittoria raggiunta senza fatica alle regionali in Calabria. Non pone grandi difficoltà l’interpretazione di questa tornata elettorale che vede un vincitore netto, il Pd e i suoi alleati, e due sconfitti, la destra e il Movimento 5 stelle.

Mancanze e rivalità

Esce rafforzato il Partito democratico, esce rafforzato soprattutto il suo leader che, contro le resistenze di molti post-renziani (si vedano le primarie di Bologna), ha puntato le sue carte su un centrosinistra allargato, dove possibile anche ai cinquestelle, a suo avviso l’unico modo per tornare competitivi con la destra. Esce rafforzato Enrico Letta non ultimo anche grazie alla sua personale affermazione netta alle elezioni suppletive per la camera nel collegio di Siena.

Si presenta invece malconcia la destra, vittima della rivalità sempre più accesa tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Secondo Salvini i candidati sono stati scelti “troppo tardi”, ma più che altro, grazie anche a molteplici veti incrociati, erano candidati deboli se non da barzelletta come Enrico Michetti a Roma, campione nella fuga da tutti o quasi i confronti con i suoi avversari, o come il pistolero Luca Bernardo a Milano. Ma quelle scelte denotano un problema più strutturale della destra: la mancanza di una classe politica seria e preparata in tante realtà territoriali, mancanza per la quale per esempio Roma aveva già pagato un caro prezzo ai tempi del sindaco Gianni Alemanno.