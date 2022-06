Nei messaggi di testo ai suoi amici, Johnny Depp fantasticava sull’omicidio dell’allora moglie, l’attrice Amber Heard. “Dopo mi scoperò il suo cadavere bruciato per essere sicuro che sia morta”, scriveva Depp. In altri testi, denigrava il corpo della moglie in termini biecamente misogini. Una “fica floscia, inutile, penzolante e consumata”, la definiva.

I testi sono stati resi pubblici nell’ambito del processo per diffamazione intentato da Depp contro Heard presso un tribunale della Virginia. A quanto pare Depp ha fatto causa per un articolo del 2018 che Heard ha pubblicato sul Washington Post, intitolato “Ho denunciato la violenza sessuale. E per questo ho dovuto affrontare la collera della nostra cultura”. Nell’articolo l’attrice scriveva: “Due anni fa sono diventata una figura pubblica simbolo degli abusi domestici”. L’articolo non menziona Depp, ma i suoi avvocati affermano che il pezzo si riferiva a lui ed era diffamatorio. Per quelle parole, Depp ha chiesto cinquanta milioni di dollari.

Una giuria ha ritenuto che ne meritasse 15. Mercoledì 1 giugno è arrivato il verdetto, che ha stabilito che Heard ha diffamato Depp, agendo con “dolo” quando si è descritta come vittima di abusi domestici. Fatto bizzarro, la stessa giuria ha stabilito che uno degli avvocati di Depp ha diffamato Heard affermando che il racconto degli abusi della donna era “una bufala”. Il verdetto è arrivato dopo un processo trasmesso in televisione – una situazione estremamente rara per un procedimento che riguarda accuse di violenza domestica – ed è stato oggetto di una copertura mediatica praticamente totale, quasi tutta a favore di una delle parti in causa, anche se la giuria non era stata tenuta in isolamento. La strana, illogica e ingiusta sentenza ha l’effetto di sancire i presunti abusi di Depp nei confronti di Heard e di punire quest’ultima per averne parlato. Avrà un effetto devastante su tutte le vittime, che ora saranno messe a tacere con la consapevolezza di non poter parlare delle loro esperienze violente per mano degli uomini senza la minaccia di una rovinosa causa per diffamazione. In questo senso, la parola delle donne è appena diventata molto meno libera.

Nelle ultime sei settimane, mentre il processo veniva trasmesso in diretta streaming, molti di coloro che si sono sintonizzati per guardare hanno trattato Heard con lo stesso disprezzo che Depp ha usato nei suoi messaggi di testo. In rete è emerso un ampio consenso sul fatto che Heard stia evidentemente mentendo sugli abusi subiti. È stata accusata di aver falsificato le foto delle ferite causate dalle presunte percosse di Depp, dipingendosi i lividi con del trucco. È stata accusata di aver convinto i molteplici testimoni che dicono che Depp ha abusato di lei a mentire – ripetutamente e sotto giuramento – per anni. Queste teorie del complotto non sono supportate da fatti, ma ciò non ha impedito la loro diffusione. In rete il caso ha assunto caratteri di una mitologia invasata, e la convinzione dell’integrità di Depp persiste indipendentemente dalle prove.

La colpa della vittima

Per alimentare questo falso mito, si accetta qualsiasi crudeltà. Quando Heard è salita sul banco dei testimoni, si è commossa raccontando di come Depp l’avrebbe picchiata, manipolata, controllata, sorvegliata e aggredita sessualmente. In seguito persone comuni, insieme ad alcune celebrità e perfino aziende come Duolingo e Milani, sono ricorse ai social network per deridere o sminuire Heard. Hanno scattato istantanee del suo volto segnato dalle lacrime e ne hanno fatto un meme. Molti si sono esibiti in beffarde rievocazioni della sua testimonianza, cantando in playback mentre Heard raccontava i presunti abusi subiti. L’audio del suo pianto è diventato di tendenza su TikTok. A questa crudeltà si è aggiunta quella della giuria, che non si è limitata a farsi beffe di lei per aver raccontato la sua storia, ma ha dichiarato che Heard ha in realtà violato la legge.

Non è la prima volta che Depp sporge denuncia per accuse del genere. Nel 2020 un tribunale britannico ha esaminato la causa intentata da Depp contro il tabloid britannico The Sun, che Depp aveva denunciato per diffamazione dopo che un articolo lo aveva definito “picchiatore di mogli”. I tribunali britannici sono molto più favorevoli alle richieste di risarcimento per diffamazione rispetto a quelli statunitensi, ma Depp non è riuscito comunque a vincere: il giudice britannico ha ritenuto che la caratterizzazione di Depp fatta dal Sun fosse “sostanzialmente vera”. Lo stesso processo ha stabilito che Depp ha abusato fisicamente di Heard in almeno dodici occasioni. Tuttavia l’attore e i suoi ammiratori sostengono che sia stata Heard, e non Depp, la figura violenta all’interno del loro matrimonio.

Il processo si è trasformato in un’orgia pubblica di misoginia. Anche se la maggior parte del vetriolo è apparentemente diretto unicamente a Heard, è difficile scrollarsi di dosso la sensazione che in realtà sia diretto a tutte le donne. E in particolare a quante tra noi hanno parlato di abusi e violenze sessuali di genere durante l’apice del movimento #MeToo. Viviamo un’epoca di virulenta reazione antifemminista, e i modesti passi avanti ottenuti all’epoca del #MeToo vengono respinti con un’allegra dimostrazione di victim blaming su vasta scala. Una donna è stata trasformata nel simbolo di un movimento che molti vedono con paura e odio, e viene punita proprio per colpire quel movimento. In questo modo, Heard si trova ancora a essere vittima di una relazione violenta. Ora però non è solo Depp a abusare di lei, ma l’intero paese.

Da quando ha pubblicato il suo articolo sul Washington Post, la vita di Heard è stata consumata dalla rabbia e dalle ritorsioni di Depp e dei suoi ammiratori. Nello scandalo e nella spettacolarizzazione della causa si è persa la verità: è Heard, e non Depp, a essere sotto processo e lo è per aver detto cose la cui veridicità è dimostrata dalla causa giudiziaria stessa. La causa superficiale e punitiva intentata da Depp, e la frenesia del disprezzo misogino contro Heard che l’ha accompagnata, hanno fatto molto per corroborare il punto fondamentale di Heard: le donne vengono punite per essersi fatte avanti. Cosa succede alle donne che denunciano abusi? Vengono messe alla gogna pubblicamente, inserite in black list professionali, ostracizzate socialmente, derise all’infinito sui social network e citate in giudizio. Sono, insomma, vittime di una collera collettiva.