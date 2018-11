Il fallimento degli uffici open space

Quando il mese scorso la Panasonic ha annunciato la nascita di Wear space, il prototipo di un prodotto che in realtà può essere solo definito un paraocchi per esseri umani, la reazione più comune è stata quella di un divertito orrore.

Questo casco aperto, che comprende una cuffia per non sentire i rumori, è un modo elegante e moderno per evitare di essere distratti dai colleghi negli uffici open space, risultato che in passato ho dovuto ottenere con pile di libri, piante dal fogliame folto e un carattere insopportabile. “Avete mai la sensazione che in ufficio vi stiate divertendo troppo?”, chiede sarcasticamente il sito web di tecnologia The Verge. “O che il vostro capo non vi apprezzi abbastanza?”.

Ma l’elemento distopico qui non sono i paraocchi, sono gli uffici open space. Come sicuramente ormai saprete, demotivano, distraggono e sono collegati a livelli più alti di stress e pressione sanguigna. Secondo un recente studio, non hanno neanche il lato positivo di favorire piacevoli conversazioni, anzi, inducono a parlare di meno. Naturalmente, fanno risparmiare soldi, che poi è il motivo principale per cui esistono, ma se lo fanno rendendo i dipendenti molto meno efficienti, viene da chiedersi se sia un sistema che alla lunga può funzionare.

Addio divisione dei ruoli

C’è anche un altro fenomeno, messo in evidenza dal blog Study Hacks, che riecheggia il fallimento dell’open space: quello per cui molte persone passano una bella fetta della loro settimana lavorativa a fare cose che sono al di sotto del loro livello di competenza.

Negli anni ottanta, studiando l’impatto dei sistemi computerizzati nelle grandi aziende americane, l’economista Peter Sassone scoprì che gli alti dirigenti dedicavano “una percentuale sorprendentemente alta del loro tempo” a svolgere compiti che prima spettavano al personale amministrativo.

Dato che i computer permettono ai manager di scrivere da soli i loro promemoria, di preparare i grafici per le presentazioni, di programmare i loro appuntamenti, e così via, gli amministrativi sono stati gradualmente eliminati per risparmiare soldi.