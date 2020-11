Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

L’articolo di Alessandro Calvi sulla situazione di Roma, pubblicato da Internazionale ha il merito di porre due questioni cruciali per la prossima scadenza elettorale. La prima riguarda il fatto che di fronte a un affollato corteo di candidati alla carica di sindaco, non si è ancora sentita un’idea di città in grado di dare una speranza ai cittadini. Calvi intravede poi il rischio concreto che gli aspiranti alla carica di sindaco useranno molto la parola “periferia” nel tentativo di ricavarne soltanto effimeri consensi elettorali. Comincio proprio da quest’ultima questione. Negli ultimi due decenni le periferie hanno aumentato la distanza che le separa dalla parte privilegiata della città. Nel rapporto sulla povertà del 2019 la Caritas dice che il reddito familiare medio nei municipi centrali è di 40mila euro. In periferia è di 17mila. Meno della metà. Dal canto suo Mappa Roma – lavoro di ricerca di Keti Lelo, Salvatore Monni, Federico Tomassi confluito nel libro Le mappe della disuguaglianza – afferma che la percentuale dei laureati nelle aree centrali è del 40 per cento. In periferia è di poco superiore al dieci. E, all’opposto, il tasso di disoccupazione medio è rispettivamente del 7 e del 27 per cento. Roma ha dunque perso il carattere di città unita e solidale. Esiste un centro che esprime una condizione sociale di benessere mentre le periferie sono abbandonate a se stesse. La crisi di Roma era evidente prima che arrivasse la pandemia del covid-19. Lo stato complessivo della città, il degrado ambientale e dei servizi fondamentali, la perdita di credibilità istituzionale, le difficoltà soprattutto per i giovani a trovare un lavoro, erano tutti campanelli d’allarme che potevano e dovevano essere colti da tempo. Se si vuole riaccendere la speranza di un futuro migliore, Roma deve aprirsi a una nuova idea di città, quella dell’ecologia integrale. Guidare il cambiamento

Fino agli anni settanta Roma ha sempre avuto un ruolo internazionale riconosciuto. La tangentopoli degli anni novanta, l’affarismo urbano e l’inchiesta Mafia capitale hanno appannato il volto della città. È ora di ricostruire quel ruolo, candidando Roma a guidare le città che attuano il modello dell’ecologia integrale, concetto che racchiude in sé la svolta ambientale e la ricostruzione di una cultura socialmente inclusiva del lavoro e dell’abitare. E che prefigura un modello economico differente da quello che ha fallito. È nella città di Roma che questa proposta sociale e culturale è stata formulata da papa Francesco cinque anni fa. Avviare la prima concreta costruzione del processo per realizzarla avrebbe un impatto simbolico per la città che ospita lo stato vaticano:

È fondamentale cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura.