“In un periodo come questo serve una caustica ironia, non un ragionamento convincente”, dichiarò l’abolizionista statunitense Frederick Douglass nel 1852. Si riferiva alla futilità di discutere della schiavitù in un paese in cui la costituzione dichiarava la libertà un diritto fondamentale. Invece di cercare di convincere il suo pubblico dell’ovvio, Douglass usò l’umorismo come un’arma contro le incoerenze dello schiavismo negli Stati Uniti dell’ottocento. Ma avrebbe potuto riferirsi anche al Kenya di oggi, dove ogni giorno il governo fa cose assurde. Il 18 aprile la polizia ha chiuso alcune delle principali strade di Nairobi con il pretesto di far rispettare il coprifuoco deciso per il covid-19, provocando lunghi ingorghi. Nel traffico della capitale sono rimaste bloccate ambulanze, genitori con bambini piccoli e lavoratori. I keniani hanno espresso la loro indignazione sui social network e molti di loro hanno usato la satira.

L’umorismo e la satira sono diventati uno dei modi principali per esprimere tutta l’insofferenza verso gli incompetenti e i corrotti al potere. Ma il governo keniano non ha il senso dell’umorismo. Il 6 aprile, mentre online i cittadini si scagliavano contro gli ultimi tentativi di ottenere prestiti dal Fondo monetario internazionale, l’attivista Edwin Mutemi wa Kiama è stato arrestato dalla polizia per aver fatto circolare un manifesto – una parodia degli avvisi pubblicati sui giornali dalle aziende dopo aver licenziato i loro dipendenti – che dichiarava che il presidente Uhuru Kenyatta non era “autorizzato ad agire o a fare transazioni in nome del popolo keniano”. In tribunale i pubblici ministeri hanno dichiarato che “il presidente è un simbolo d’unità e ogni attacco contro di lui è un oltraggio”, e hanno chiesto che Kiama fosse tenuto in carcere per due settimane, mentre loro preparavano la sua incriminazione. Con una decisione ridicola, il magistrato invece ha fissato la cauzione a 4.600 dollari, più di due anni di stipendio medio in Kenya, vietando all’attivista di esprimersi online sul presidente.